Tým Mercedes už má viníka: Za porážku Hamiltona může software

melbourne Hledání viníka nečekané porážky Lewise Hamiltona ve Velké ceně Austrálie F1 nebylo příliš dlouhé. Šéf stáje Mercedes Toto Wolf prozradil, že problém je „v rámci softwarových systémů týmu“. „Mysleli jsme, že máme tři vteřiny navíc, ale nebylo to tak,“ uvedl.

Hamilton byl bezesporu nejrychlejším mužem na dráze v Melbourne a od startu závodu pečlivě dávkoval výkon svého vozu, šetřil techniku a soustředil se na dojetí do cíle.

Mistrovská stáj necítila žádnou hrozbu, že by mohla prohrát. A to byla chyba.

Sebastian Vettel kroužil po startu na třetím místě, ale šťastně načasovanou výměnou pneumatik se posunul do vedení, které udržel až do cíle. Mistr světa Hamilton se musel spokojit s druhou pozicí.



Týmu Ferrari však přálo štěstí - kvůli vozům Haas stojícím na trati zapnulo vedení závodu systém virtuálního safety car a všichni jezdci na dráze museli zpomalit.

Přesně v té době zatočil Vettel do boxové uličky, vyměnil pneumatiky a vrátil se na dráhu těsně před šokovaným Hamiltonem.

Velká cena Austrálie 1. Vettel (Něm./Ferrari) 1:29:33,283, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -5,036, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -6,309, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -7,069, 5. Alonso (Šp./McLaren) -27,886, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -28,945, 7. Hülkenberg (Něm./Renault) -32,671, 8. Bottas (Fin./Mercedes) -34,339, 9. Vandoorne (Belg./McLaren) -34,921, 10. Sainz (Šp./Renault) -45,722. Průběžné pořadí MS (po 1 z 21 závodů): 1. Vettel 25 b., 2. Hamilton 18, 3. Räikkönen 15, 4. Ricciardo 12, 5. Alonso 10, 6. Verstappen 8, 7. Hülkenberg 6, 8. Bottas 4, 9. Vandoorne 2, 10. Sainz 1. Pohár konstruktérů: 1. Ferrari 40, 2. Mercedes 22, 3. Red Bull 20, 4. McLaren 12, 5. Renault 7.

Pro mistra světa byl nejvíce nečekaný fakt, že ho tým ani nevaroval, že by se před něj mohl Vettel dostat. Brit nic netušil.

Pokud by tomu tak bylo, okamžitě by přidal a třeba by se mu podařilo vedení udržet. Podle Mercedesu je na vině chyba počítačového programu, který propočítává odstup mezi jezdci a případné možnosti jejich posunu.

„Mysleli jsme, že máme přibližně tři vteřiny rezervu, takže musíme zjistit, kde přesně došlo k chybě. Nyní právě vše analyzujeme,“ uvedl v rozhovoru pro televizní stanici Sky Sport šéf stáje Mercedes Toto Wolff.

„Asi máme někde závadu softwaru a musíme ji vyřešit.“

„Myslím, že máme problém se systémy. Potřebovali jsme patnáct vteřin a měli jsme dvanáct, což mělo být dost, ale nebylo,“ pokračoval.

„Zjednodušeně řečeno, systém špatně vypočítal odstup, který jsme potřebovali k udržení vedení. To se nám ještě nikdy nestalo a je potřeba to vyřešit.“

Překvapen z náhlého Vettelova skoku na první místo byl tedy nejen Hamilton, ale celý tým Mecedes:

„Podle všech výpočtů jsme měli zůstat ve vedení, počítač ukazoval, že první místo udržíme, ale potom jsme se podívali na obrazovku a Lewis první nebyl.“