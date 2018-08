Týden blbec. ‚Nebyli jsme vůbec kvalitní, Jablonec vyhrál zaslouženě,‘ smutnil Trpišovský

PRAHA Podruhé během pěti dnů musel skousnout porážku 0:2. V Kyjevě cítil velkou křivdu, doma proti Jablonci už byl trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský klidnější. „Postrádali jsme pohyb, zápas nebyl z naší strany vůbec kvalitní. Jablonec vyhrál zaslouženě,“ uznal.

Slávisté utrpěli druhou porážku v řadě, v pátém kole první ligovou. Zápas s Jabloncem, který mimochodem v nejvyšší soutěži porazili naposledy na jaře 2013, jim nesedl.



„Výsledek i výkon v první půli je strašné zklamání. Utkání se pro nás od první minuty nevyvíjelo dobře. Po všech stránkách. A podle toho to také dopadlo, musíme se omluvit všem lidem, kteří dorazili na stadion,“ řekl Trpišovský, který hodně chválil protivníka.

„Měl velký drajv, velký elán, vyhrál spoustu osobních soubojů. Výborně se pohyboval, byl všude včas,“ ocenil Jablonec trenér Slavie.

Zleva Lukáš Masopust z Jablonce při souboji s Janem Sýkorou ze Slavie.

Nehrály ve výkonu Slavie roli události z týdne? Vyřazení, naštvání na sudího, protest k UEFA?

Jsme profesionálové, spoustu lidí, kteří přišli, nezajímá, co bylo v týdnu. Připravovali jsme se na těžký zápas. Víme, jak Jablonec hrál v minulé sezoně, byl to jarní mistr, tým navíc ještě zkvalitnil. Sice teď některé zápasy nevyhrál, ale většinou v nich byl lepší a dneska se to k němu otočilo.

Čím to, že Slavii tak nevyšel první poločas?

Bylo to kvalitním výkonem Jablonce a nekvalitním výkonem naším. Oni byli všude včas, z naší strany byla malá nabídka, nedokázali jsme trhat obranu soupeře, byli jsme hodně statičtí. Kdybych měl z první půle něco vyzdvihnout, tak určitě špatný pohyb.

Seřval jste hráče o přestávce?

Byl jsem hodně důraznej, ale všichni jsme cítili, že výkon je prostě špatný. Vstup do druhého poločasu byl dobrý, ale zase je to o té efektivitě - snad první dvě rány na naší bránu skončily gólem. Rozhodly i situace jeden na jednoho, Jablonec v nich byl přes Jovoviče a Masopusta lepší.

Byla neproměněná penalta Milana Škody ze 61. minuty zlomovým bodem zápasu?

Samozřejmě vám nepřidá, když hrajete relativně dobrou pasáž a neproměníte dvě velké šance po sobě. Obzvlášť když víte, že si jich v takovém zápase tolik nevytvoříte. Potom jsme měli spoustu situací, kdy jsme byli okolo vápna a špatně to řešili. Zlomem ale byla situace u druhého gólu. Jablonec to provedl výtečně a bylo po utkání.

Co s týmem dvě porážky v pěti dnech mohou udělat?

Může to ukázat, jak jsme opravdu silní. Posledních deset dní nebylo jednoduchých. Během náročného programu je problém, že netrénujete, máte jen regenerační tréninky a předzápasové tréninky. Teď máme ideální cyklus se zápasy v sobotu, ukáže se, jak na tom doopravdy jsme.

Jak jste spokojený s výkonem Miroslava Stocha, jenž se podepsal pod obě branky?

Musím se ho zastat, je jedním z hráčů, kteří nebyli úplně zdraví. Měl teplotu, kašle. Ze stejného důvodu nám vypadl Jarda Zmrhal. Neměli jsme ofenzivní hráče, za normálních okolností by Miňo Stoch nenastoupil. Byl u dvou momentů, bohužel, ale tak to někdy ve fotbale bývá. Jindy zase chybovali jiní.