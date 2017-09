‚Ty pobudo, Steph dávno řekl, že za tebou nepůjde!’ James a další hvězdy útočí na Trumpa

Co také zaznělo Robert Kraft (majitel New England Patriots a blízký přítel Donalda Trumpa): „Jsem velmi zklamaný tím, co v pátek od našeho prezidenta zaznělo. V naší zemi neexistuje nic, co by lidi více spojovalo, než je sport, a více je rozdělovalo než politika. Myslím, že politici by se měli od sportovců hodně co učit. Za našimi hráči stojím.“

Stevie Wonder (slavný americký zpěvák): „Dnes jsem si klekl pro Ameriku. Klečím na obou kolenou a modlím se za naši planetu, budoucnost i světové lídry."

Hráčská asociace NBA: „Asociace plně stojí za rozhodnutím svých členů uplatnit právo na svobodu slova proti těm, kteří se je snaží překřičet."