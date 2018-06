Tvrdý trest pro Buffona. Za nadávky sudímu si nezahraje tři zápasy v pohárech

NYON Fotbalový brankář Gianluigi Buffon dostal za vyloučení a následné výroky na adresu rozhodčího po odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů na půdě Realu Madrid od disciplinární komise UEFA třízápasový trest.

Pokud se čtyřicetiletý gólman, který po sezoně ukončil angažmá v Juventusu Turín, rozhodne pokračovat v kariéře, nemohl by v úvodu příštího ročníku chytat evropské poháry.



Buffon byl v dubnu v závěru čtvrtfinálové odvety vyloučen za protesty proti penaltě, kterou rozhodčí Michael Oliver odpískal v závěru nastavení po zákroku Medhiho Benatii na domácího Lucase Vázqueze.

Z pokutového kopu Cristiano Ronaldo snížil na konečných 1:3, což po výhře 3:0 z Turína zajistilo Realu postup do semifinále. „Bílý balet“ nakonec celou Ligu mistrů ovládl.

Sudí Oliver tahá červenou kartu pro Buffona.

Buffon po zápase nešetřil kritikou na adresu sudího.



„Byla to desetina penalty. Rozhodčí něco viděl, ale byl to určitě diskutabilní zákrok, nic jednoznačného. V dané situaci tohle prostě nemůžete odpískat a zničit sen jednoho týmu. My v prvním utkání s Realem nedostali mnohem jasnější penaltu,“ uvedl Buffon.

„Je jasné, že nemůžete mít srdce, ale odpadkový koš. Pokud nezvládáte tlak a nemáte charakter řídit zápasy na takových stadionech, měl byste raději sedět na tribuně a jíst brambůrky,“ doplnil Buffon.

Později uvedl, že si za obsahem svých výroků stojí, nicméně by možná zvolil jiná slova. Jednozápasový trest automaticky následoval za vyloučení a disciplinárka mu navrch přidala ještě další dvě utkání.

Dnešní verdikt UEFA by mohl ovlivnit Buffonovo rozhodování o dalším pokračování kariéry.

Po skončení dlouholetého působení v Juventusu nabídlo legendárnímu brankáři smlouvu vedení Paris St. Germain, Buffon však nad svou budoucností stále váhá.



Disciplinární komise UEFA dnes také zakázala fanouškům AS Řím cestovat na nejbližší dva venkovní zápasy evropských pohárů a italskému klubu navíc udělila pokutu 50 tisíc eur.

Celek z metropole pyká za řádění příznivců při úvodním semifinále Ligy mistrů v Liverpoolu. Dva mladí Římané vážně zranili fanouška „Reds“, který doteď zůstává v kritickém stavu.