Turnaj mistryň v Praze? Vedeme poměrně intenzivní komunikaci, říká Černošek

Tenisový Turnaj mistryň by se teoreticky mohl od roku 2019 konat v Česku. V současnosti vrchol sezony okruhu WTA hostí Singapur, kde by se mělo naposledy hrát příští rok. Majitel České sportovní Miroslav Černošek dnes potvrdil, že s vedením ženské organizace od května jedná o pořádání akce.

„Nechtěl bych předcházet událostem. Zatím vedeme poměrně intenzivní komunikaci. V roce 2018 končí Turnaj mistryň v Singapuru a WTA by se ráda dostala do Evropy. Má to bezpečnostní hlediska, otázku divácké kulisy a hráčky asi nechtějí permanentně cestovat do Asie,“ řekl Černošek v Praze během Laver Cupu.

První kontakt mezi WTA a Českou sportovní na téma Turnaj mistryň proběhl letos v květnu během pořádání turnaje J&T Banka Prague Open. Zástupce WTA si prohlédl pražskou O2 arenu, která připadá v úvahu jako dějiště Turnaje mistryň.

S výkonným ředitelem Vladimírem Šafaříkem seděli během US Open s vedením WTA, výkonným šéfem Stevem Simonem a prezidentkou Micky Lawlerovou. „Řekli jsme si okruhy, na které odpoví oni a na které my. Jsme ve fázi, že budeme dávat dohromady nabídku,“ řekl Černošek a dodal, že WTA by ráda měla smlouvu na pět let.

Otázkou bude vysoká finanční náročnost. „Nejsem zatím oprávněn to blíže specifikovat, ale je to velká rána,“ řekl Černošek. WTA podle jeho slov vyžaduje i státní garanci. „Na kterou jsou zvyklí. Jsme schopni se k tomu dostat, takovou garanci dostalo hokejové mistrovství světa i halová atletická Evropa, ale za měsíc jsou volby a rád bych to spustil, až bude jasné, jak nová vládní garnitura bude ustavena.“

Česká sportovní pořádala v Praze Final Four basketbalové Euroligy, zahajovací zápas NHL v Evropě, nyní se podílí na světové premiéře Laver Cupu a připravila finále Davisova poháru i Fed Cupu. „Už máme za sebou poměrně velké události, tak bychom chtěli zkusit i tu největší,“ řekl Černošek, že by Turnaj mistryň rád hostil.

Případné pořádání ženského Masters v Praze by uvítala i nedávná světová jednička Karolína Plíšková. „To by bylo hodně zajímavé. Singapur je pro všechny daleko a hraje tam hodně Evropanek, skoro všechny. Kdyby byl Turnaj mistryň v Praze, tak myslím, že by lidi přišli. Je nás tam navíc dost Češek i v deblu,“ řekla nedávno.

Češko není jedinou destinací, s kterou WTA vede komunikaci. Již dříve bez dalších podrobností potvrdila, že zájem mají například Manchester a Petrohrad.