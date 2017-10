Turnaj mistryň: čtyřhru ovládla Hlaváčková s Babosovou, singl Wozniacká

SINGAPUR Češka Andrea Hlaváčková a Maďarka Tímea Babosová vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň. Při společné premiéře na podniku pro osm nejlepších párů světa ve finále porazily 4:6, 6:4 a 10:5 Nizozemku Kiki Bertensovou se Švédkou Johannou Larssonovou. Ve dvouhře triumfovala Dánka Caroline Woznická, která v semifinále zdolala Karolínu Plíškovou.

Dvojnásobná grandslamová šampionka Hlaváčková tak pět let po neúspěšném finále po boku Lucie Hradecké slaví první titul na Turnaji mistryň.

Naopak Bertensová s Larssonovou nedotáhly do konce překvapivé tažení turnajem v Singapuru, kde na cestě do finále porazily ruské obhájkyně titulu Jekatěrinu Makarovou a Jelenu Vesninovou. V prvním setu Bertensová s Larssonovou ukazovaly, proč se dostaly do finále.

Výborně podávaly a trápily česko-maďarský pár tvrdými údery od základní čáry. Hlaváčková s Babosovou se na returnu nemohly vůbec dostat do hry. Na příjmu získaly za celou úvodní sadu pět bodů, z toho dva díky dvojchybám soupeřek. Při vlastním podání dlouho držely krok, ale za stavu 4:5 zaváhaly při servisu Babosové. Larssonová odolala útokům a úderem do volného prostoru proměnila druhý setbol.

Babosová uznala, že v úvodní sadě měly soupeřky navrch. „Říkala jsem Andy, že už jsme byly na hřbitově, ale vstaly jsme z mrtvých. Cítila jsem na začátku druhého setu, že musíme něco změnit,“ řekla v rozhovoru na kurtu.



Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů) Dvouhra - finále: Wozniacká (6-Dán.) - V. Williamsová (5-USA) 6:4, 6:4. Čtyřhra - finále: HLAVÁČKOVÁ, Babosová (3-ČR/Maď.) - Bertensová, Larssonová (8-Niz./Švéd.) 4:6, 6:4, 10:5.

Ve druhé sadě přidaly na agresivitě a karta se začala obracet. Brejk z úvodní hry sice ještě Hlaváčková s Babosovou nepotvrdily, ale v sedmé hře sebraly soupeřkám podání znovu a výhrou 6:4 si vynutily rozhodující supertiebreak.



V něm na kurtu dominovaly. Od základní čáry držely krok a často ukončovaly výměny na síti. Hned odskočily na 4:0 a komplikace už nepřipustily. Druhý mečbol proměnila Babosová volejem uprostřed sítě.

„Nemůžu uvěřit tomu, že jsme tenhle zápas zvládly. Hrály tak dobře. Hrály strašně dobře celý turnaj. My jsme nehrály tak skvěle jako předtím. Bylo to trochu nervózní. Ale na konci jsme byly asi odvážnější,“ komentovala průběh zápasu Hlaváčková.

Společně s parťačkou se po proměněném mečbolu mohly jen radovat a převzít trofej pojmenovanou po české rodačce Martině Navrátilové. Ta jim ji předávala osobně.



Turnaj mistryň ovládla přemožitelka Plíškové

Dánka Caroline Wozniacká vyhrála tenisový Turnaj mistryň. Semifinálová přemožitelka české tenistky Karolíny Plíškové v nedělním finále v Singapuru porazila dvakrát 6:4 Američanku Venus Williamsovou. Bývalá světová jednička se tak v 27 letech dočkala největšího titulu v kariéře a posune se na třetí místo světového žebříčku před Plíškovou. Ta klesne na čtvrté místo.

Wozniacká o deset let starší Američanku porazila poprvé v životě. Předchozích sedm vzájemných zápasů s ní prohrála, ale před dneškem se více než dva roky na okruhu WTA nepotkaly.

„Osmička je moje šťastné číslo, takže jsem doufala, že jestli ji mám aspoň jednou v kariéře porazit, tak to musí být dnes,“ poznamenala Wozniacká. Po triumfu v Tokiu získala druhý letošní titul, naopak Williamsová po Australian Open a Wimbledonu neuspěla ani ve třetím velkém letošním finále.

Sedmatřicetiletá Williamsová se stejně jako další tenistky na vlastní kůži přesvědčila, jak těžké bylo na pomalém povrchu v singapurské hale proti mimořádně pohyblivé Dánce ukončit míč. Wozniacká navíc nespoléhala jen na obranu. Nastřádala také 19 vítězných míčů, přičemž měla jen osm nevynucených chyb.

Caroline Wozniacká z Dánska slaví vítězství na Turnaji mistryň.

V prvním setu vedla Wozniacká 5:3 a podávala na jeho zisk. Williamsová sice díky sérii vítězných úderů snížila, ale Dánka pak ukončila sadu na returnu. V té druhé už vedla 5:0 a nad kurtem už málem poletoval „kanár“, kterého od Wozniacké dostaly všechny soupeřky v základní skupině.



Američanka se ale ještě vzepjala a zápas notně zdramatizovala. Hrou na maximální riziko s neuvěřitelnými údery, nezbytnými k prolomení Dánčiny obrany, snížila až na 4:5 a mířila na podání. Teprve pak se Wozniacká propracovala k mečbolům. Při prvním ještě neodolala drtivému útoku Williamsové, ale ten druhý proměnila bekhendovým prohozem po čáře.

Ve chvíli, kdy se míček nechytatelně snášel do kurtu, už vyhodila radostí raketu do vzduchu. Do očí jí vzápětí vyhrkly slzy štěstí. Emoce neskrývala ani bezprostředně po zápase při rozhovoru na kurtu. „Pořád se klepu. Všechno šlo dobře, vedla jsem 5:0, ale Venus se zvedla, začala do toho chodit, podávala mi na tělo. Jsem strašně ráda, že jsem to nakonec dotáhla do konce,“ řekla čerstvá majitelka trofeje Billie Jean Kingové.

Williamsová jí po utkání složila poklonu. „Hrála celý zápas opravdu dobře. Já jsem hrála dobře v některých pasážích a snažila jsem se ze sebe vydat to nejlepší,“ řekla na tiskové konferenci. Sezona pro ni skončila, listopadové finále Fed Cupu v Bělorusku hrát nebude.

Na listině vítězek Turnaje mistryň Wozniacká navázala na Slovenku Dominiku Cibulkovou, která se po loňském triumfu letos do Singapuru nekvalifikovala.