Trpělivost vypršela. Hráči budou poprvé za mé éry sankcionováni, říká Tvrdík

Pane Stepanek, nechci se poustet do polemiky o pricinach, jakkoliv muzete mit v nekterych pravdu, ale jedno je jiste. Nasi hraci a treneri jsou odmenovani nad pomery ceske ligy. Meli by byt spickovymi profesionaly. A na travniku to proste neni videt. Trpelivost vyprsela.