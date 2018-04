Třinecký Polanský po prohře s Kometou: Klidně budu hromosvod, ať mají kluci klid

Třinec (Frýdecko-Místecko) Jiří Polanský dvakrát snížil ztrátu Třince ve druhém finálovém utkání s Kometou Brno na rozdíl jedné branky a v závěrečných sekundách přihlížel z těsné blízkosti, jak jeho spoluhráč Aron Chmielewski odmítl prodloužení. Obhájce titulu uhájil na ledě Ocelářů výhru 3:2 a vyrovnal stav série na 1:1.

Polanský byl přesvědčený, že šance Chmielewského skončí brankou. „Byl jsem od něj metr a půl a už jsem chtěl zvedat ruce. Obcházel gólmana dobře, položil si ho. Nevím, co se pak stalo, jestli mu to sjelo. Šlo to ven od tyčky. Je to škoda,“ řekl novinářům Polanský, který před tím snížil v 57. minutě na 2:3.



Kontaktní gól ale přišel podle jeho mínění pozdě. „Měl přijít dřív o pět deset minut. Kdybychom zareagovali do nějaké desáté minuty poslední třetiny... Nejde jen o to, že bychom měli více času, ale šlo i o hledisko nadšení, které pak bylo cítit. I v oslabení, které jsme v závěru odehráli. Tým ožil, to jsme potřebovali dřív,“ pokračoval.

Polanský litoval, že Oceláři nic nevyužili z pasáže, kdy snížili na 1:2. Třinci vlila branka novou krev do žil a Brno jakoby znervóznělo. „Někdy si dlouho nevytvoříte šanci a pak máte během dvou tří minut dvě gólovky. A to si myslím, že budeme potřebovat zužitkovat. Když se nám to otevře, musíme dát góly. Jeden nebo dva góly budou málo,“ řekl Polanský.

Třinec v sobotu vedl už v šesté minutě 2:0, ale Brno si tentokrát začátek zápasu pohlídalo a naopak samo udeřilo. „První branka nás trochu utlumila. Ale moc bych nechtěl hodnotit, co tomu dnes chybělo. Každý zápas je jiný, vidíte to v NHL. Pittsburgh jednou vyhraje 7:0, potom prohraje 1:5. Nemá smysl se v tom nějak hrabat, co nám chybělo a nechybělo. Musíme se dívat na to, abychom byli příště lepší,“ vysvětlil.

Následně ale zkušený útočník přeci jen rozvedl, kde potřebují Oceláři přidat. „Chybí nám trošku tlak do brány. Ty puky tam leží a leží tam body, které potřebujeme. Oni dali první dva góly z nenápadné teče. To jsou hrozně laciné branky, ale počítají se stejně, jako když projedete celé hřiště. Aspoň víme, v čem se zlepšit. Kde víc zabrat. Kometa se nám chtěla dostat pod kůži a my se musíme chtít dostat pod kůži jí. Protože to bude velice tvrdá série. Na to se musíme připravit,“ dodal.

Právě Polanský pocítil často tvrdost soupeře a schytal hodně ran. „Beru to tak, že čím víc se budou soustředit na mě, tak bude větší šance pro dvacet parťáků v kabině, kteří budou mít víc prostoru. Minimálně ti čtyři na ledě. To se nezdá, ale když někomu vybojujete metr dva navíc, je to hrozně moc v moderním hokeji. Je paráda, když vám někdo pomůže a naváže na sebe dva hráče. Když trochu brnkáte na nervy soupeřům, tak je třeba toho využít ve prospěch svého týmu,“ vysvětlil.

Nyní se série přesune do Brna, kde se Polanský narodil a kde na něho diváci často i hanlivě pokřikují. „Těším se. I negativní atmosféra je furt super. Lidé na vás řvou a já klidně budu ten hromosvod toho, ať těch ostatních dvacet kluků na ledě má klid. To si z toho nic nedělám,“ popsal svůj postoj Polanský, který první dva zápasy série označil za oťukávací. „Zjistili jsme, co hraje Kometa. Oni zjistili, co hrajeme my. Teď už to bude o drobnostech a já doufám, že i o srdci a o tom, kdo to bude chtít víc,“ dodal.