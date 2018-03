Jednostranná čtvrtfinále? Brno i Třinec navýšili vedení na 2:0

Třinec Hokejisté Brna zvítězili i ve druhém utkání čtvrtfinále play off na ledě Vítkovic a jsou v polovině cesty mezi nejlepší čtyřku extraligy. Obhájci titulu vedou v sérii hrané na čtyři vítězství 2:0 a příští dva zápasy sehrají v sobotu a v neděli před svými fanoušky v Brně. Kometa otočila vývoj dvěma góly během 48 sekund ve druhé třetině, vítězný gól zaznamenal útočník Martin Nečas ve 44. minutě. V druhém středečním utkání zvítězil Třinec nad Pardubicemi 4:1.

Třinečtí hokejisté porazili Pardubice i ve druhém domácím utkání play off a po výhře 3:1 vedou ve čtvrtfinálové sérii 2:0 na zápasy. Druhý bod zařídil Ocelářům Jiří Polanský, který na přelomu první a druhé třetiny dvakrát skóroval a poté přihrál na třetí gól Martinu Adamskému. O čisté konto připravil Šimona Hrubce v padesáté minutě Matěj Beran, který je v sérii jediným střelcem Pardubic.



Polovina úvodní třetiny přitom patřila hostům a zdálo se, že včerejší prohra po nájezdech na nich nezanechala stopy. Lépe se pohybovali a několikrát soupeře přečíslili, ale aktivitu nevyjádřili gólem. Největší šanci spálil Sýkora, který měl po skvělé přihrávce Marosze dost času si promyslet, jak Hrubce zblízka překonat, ale v rozhodující fázi mu sjel puk z hokejky.

Pardubicím jakoby následně uškodila přesilovka pět na tři, v níž za 39 sekund ani nevystřelily. „Máme na to neskutečné typy hráčů, pomalu nejlepší v lize. Všichni víte, kdo za nás hraje oslabení, a sám vím, že je těžké se proti nim prosadit i na tréninku,“ řekl Polanský.

Polanský na sebe poprvé upozornil jako asistent. Po jeho pasu ale Růžička nezvedl v gólové šanci puk nad levý beton Kacetla. V závěru první třetiny Polanský opět ukázal svou šikovnost. Na přihrávku Krajíčka od zadního mantinelu nastavil chytře brusli, od níž skončil puk v brance. Celou situaci ještě prověřil videorozhodčí, ale třinecký útočník do kotouče nekopl.

Čtvrtfinále play off extraligy HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:1 Branky: 20. Polanský, 22. Polanský (Dravecký, Svačina), 38. Adamský (Polanský), 60. Cienciala (Dravecký) - 50. M. Beran (Rolinek, Holland). Rozhodčí: Hribik, Lacina - Blümel, Kis. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Diváci: 5008. Stav série: 2:0. Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Matyáš, Linhart - Martin Růžička, Marcinko, J. Petružálek - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Cienciala, M. Kovařčík, Rákos - navíc od 30. minuty Kvasnica. Trenéři: Varaďa a M. Zadina. Pardubice: Kacetl (od 41. Klouček) - Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Ščotka, Mojžíš, od 41. Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.



„Chtěl jsem puk zpracovat placírkou levou nohou a než jsem si ho sklepnul, byl v brance,“ řekl Polanský a přiznal, že si nebyl jistý, zda rozhodčí gól potvrdí. „Měl jsem pochybnosti, protože jsem měl nohu zvednutou. Ale vážně jsem neudělal žádný pohyb jako kopnutí, jen jsem si chtěl puk ztlumit. Zase tak dobrý fotbalista na bruslích nejsem, abych to tak usměrnil,“ podotkl.

Polanský přiznal po úterním utkání, v němž dal dvoustou branku za Oceláře, že ho láká překonat i klubový rekord v počtu vstřelených gólů. A Richardu Královi, který ho drží s 209 zásahy, se znovu přiblížil v úvodu druhé třetiny. Svačina přikopl puk Draveckému, který uvolnil Polanského a ten zvýšil střelou do prázdné branky.

Pardubice druhá inkasovaná branka probrala, měly několik dobrých střídání, Trončinský trefil střelou od modré dokonce tyč. Domácí kouč Varaďa si proto vybral oddechový čas a poté už narůstaly šance hlavně na straně Třince. Jednu z nich využil ve druhé třetině Adamský, který se po přihrávce Polanského dostal do úniku a prosadil se střelou nad vyrážečku Kacetla. Gólman Pardubic vzápětí zachránil hosty od čtvrtého gólu, když vychytal Ciencialu.

Trenér Pardubic Miloš Holaň do poslední třetiny vystřídal brankáře a do hry poslal Kloučka místo Kacetla. Překopal i jednotlivé formace a potěšilo ho, že to mělo dobrý efekt. Kloučka sice zachránila pravá tyč po střele Polanského, ale jinak měli hosté navrch. Odměnu jim byl gól Berana, který z mezikruží překonal Hrubce střelou nad lapačku a v sérii skóroval potřetí. Hosté vycítili šanci, Tomášek i Cardwell ale druhý gól nepřidali. Naopak při závěrečné power play inkasovali z hole Ciencialy počtvrté.

„Třetí třetina byla z naší strany výborná. Ukázali jsme, že s nimi můžeme hrát. Měli jsme v ní plno gólovek. Takhle bychom měli hrát celý zápas,“ prohlásil Beran. „Začátek jsme neměli špatný. Měli jsme v ní pár tutovek, zápas mohl vypadat jinak. Bohužel nám to tam nespadlo a druhá třetina už byla z naší strany katastrofální,“ dodal útočník čtvrté formace.

Vyhecovaný zápas ovládlo Brno

Hokejisté Brna druhou výhrou nakročili do semifinále. Hned v první minutě byl v dobré pozici Roman, vzápětí na druhé straně Holík. Nedlouho poté si Brňané zkusili první početní výhodu, ale bez úspěchu. Kolouchovu šanci z poloviny úvodního dějství ještě hosté přestáli bez úhony, ale když je pak ve 14. minutě zaměstnal za Čiliakovou brankou napadající Dej, Lev měl prostor a čas vyjet do palebné pozice a ranou z otočky pod horní tyč otevřel skóre.

Čtvrtfinále play off HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) Branky a nahrávky: 14. Lev (Dej, Hrbas), 56. Roman (Sloboda) - 35. Haščák (P. Holík), 36. R. Zohorna (M. Erat, Bartejs), 44. Nečas (Zaťovič, H. Zohorna). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Tošenovjan, Zíka. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:2. Diváci: 8571. Stav série: 0:2. Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Mahbod, Bartovič - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - od 41. navíc Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka. Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, J. Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Haščák, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

První minuty prostřední dvacetiminutovky narušily potyčky fanoušků v hledišti, kvůli nimž bylo přerušeno dění na ledě. Nečekaná prodleva prospěla o něco více Kometě, která dokázala skóre během necelé minuty otočit.

Ve 35. minutě tečoval nekrytý Haščák mezi Bartošákovy betony nabídku z Holíkovy hole a vyrovnal. Uběhlo jen 48 sekund a Brno vedlo, když kapitán Erat pohotově našel Radima Zohornu, jenž zblízka prostřelil Bartošáka podruhé. Střídačka Ostravanů okamžitě sáhla k oddechovému času, zvýšená aktivita ale vyrovnání do druhé přestávky nepřinesla. Hosté přestáli Gulašiho nebezpečné nahození i Zdráhalův pokus.

V polovině 44. minuty vedli hosté už 3:1, když Kometa opět potrestala nedisciplinovanost domácích. V pozici klečícího střelce se na konci skvělé kombinace opřel do puku talent Nečas a z kruhu pro vhazování nekompromisně skóroval.

Kometa při dvoubrankovém vedení v poklidu kontrolovala průběh zápasu, jenže v čase 55:35 přinesla zápletku kuriózní trefa Romana, jenž překvapil Čiliaka dalekonosným nahozením poté, co přejel vlastní obrannou modrou čáru. Vzápětí měl vyrovnání na holi Lev, ale nedal.

V 58. minutě sáhli Vítkovičtí k power play. Definitivu mohl zařídit Hruška, bek Sloboda vleže sice ubránil domácí od pohromy, ale na vyrovnání to nestačilo. Přídavkem pro diváky nad rámec hrací doby byla hromadná strkanice, do níž se velmi aktivně zapojil i domácí gólman Bartošák.