Třinec si přiblížil postup do semifinále Ligy mistrů, brněnský Süss vstřelil hattrick

PRAHA Hokejisté Třince půjdou jako jediní z českého tria zástupců ve čtvrtfinále Ligy mistrů do odvet s náskokem. V prvním utkání zdolali Oceláři švédského vicemistra Brynäs IF 3:1.

Doma hrál také Liberec, ale podlehl Curychu těsně 0:1. Slibnou pozici do odvety si vypracoval i český šampion Brno. Kometa uhrála na ledě finského Jyväskylä remízu 3:3.



Oceláři obrátili zápas góly Daniela Rákose, Martina Adamského a Arona Chmielevského v závěrečné části a v odvetě, která se bude hrát za týden ve švédském Gävle, budou mít výhodu dvou branek.

„Jediné, co mě mrzí je, že jsme vyhráli jen o dvě branky. Ale takový je sport, mohlo to skončit i naopak a naše šance postup by se snížily,“ řekl novinářům trenér Třince Václav Varaďa.

Bílí Tygři budou muset v odvetě dohánět manko. K postupu tak potřebují stejný kousek, jaký se jim podařil již v osmifinále proti Frölundě. Bezgólový stav trval až do 45. minuty, kdy se trefil hostující útočník Inti Pestoni.

„Věděli jsme, že Liberec má velmi silné mužstvo, což ostatně potvrdil tím, že vyřadil obhájce Frölundu.“

„Podali jsme ale výborný týmový výkon a povedlo se nám využít také jednu šanci. S výsledkem zápasu tak můžeme být spokojeni,“ zhodnotil zápas trenér hostů Hans Walson.

Brno opět nastoupilo s několika mladými hráči v sestavě. K nerozhodnému výsledku českému mistru výrazně napomohl osmnáctiletý útočník Jan Süss, který vstřelil všechny tři góly Komety.

Přitom v české extralize zatím ještě nemá ani jeden start. Oporou Brňanů byl i brankář Pavel Jekel.

„Škoda, že jsme v závěrečné třetině, která byla rozbitá častými vyloučeními, neudrželi jednobrankový náskok.“

„Soupeře jsme zaskočili v úvodu dvěma rychlými brankami. Po remíze budeme mít v odvetě výhodu domácího prostředí. Vítěz bere všechno,“ uvedl po utkání trenér Komety Kamil Pokorný.

Ve zbývajícím čtvrtfinálovém souboji porazil Bern těsně Växjö 3:2, když ztratil vedení 2:0, ale v 56. minutě rozhodl Ramón Untersander.