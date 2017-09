Třinec rozstřílel Litvínov a dostal se do čela extraligy

Hokejisté Třince porazili v předehrávce 7. kola extraligy Litvínov 5:1 a minimálně do neděle se vyšvihli do čela tabulky. Oceláři své vítězství postavili na třech využitých přesilovkách, ve kterých dvakrát skóroval Erik Hrňa. Třinec vyhrál i čtvrté domácí utkání sezony, doma je zatím stoprocentní a proti Litvínovu dokázal zabodovat pošesté v řadě.

Litvínov se pod Javorovým představil 21 hodin po utkání ve Zlíně a jako by za sebou tahal i těžší nohy. Svižnější domácí měli v první části větší šťávu a mohli si vytvořit i výraznější náskok.

Z několika gólových příležitostí ale využili jedinou, když ze skrumáže před Kantorem proklouzl v 10. minutě puk po ledě do litvínovské brány po dorážce Draveckého a teči Svačiny.

Minimálně ještě dvě situace volaly po gólu, avšak Růžička si vylámal zuby na brankáři a Irgl ve vyložené šanci rozezněl jen tyčku. Třinec se neprosadil ani v dlouhé přesilovce pět na tři. „Doma se snažíme soupeře válcovat, přebruslit je. S takovou taktikou do zápasů jdeme a dneska se nám to podařilo. Jak moc se na tom projevilo, že Litvínov hrál v pátek, to nevím,“ řekl třinecký obránce Milan Doudera.

Oceláři pevně kráčeli za tříbodovým koncem, byť hosté zkraje druhé části na chvilku pookřáli a vypadali živěji. Soupeř rychle všechno vrátil do starých kolejí dvěma trefami při hře pět na čtyři.

Rákos křížně nabil na gólový příklep Hrňovi a o tři minuty později kanonýr Marcinko zpoza brány uvolnil Rákose, který si mezi litvínovskou čtveřici až na brankoviště drze najel na gólové zakončení. „V přesilovkách jsme si dneska hodně pomohli. Druhý a třetí gól ten zápas lámaly, myslím, že jsme to pak už měli plně pod kontrolou,“ řekl Doudera.

Severočeši jen sporadicky narušovali Hrubcův klid. V 39. minutě ujel Jánský, ale domácího gólmana neprostřelil. „Litvínov měl ve druhé třetině dvě velké šance, kterými to mohl zdramatizovat, ale nás výborně podržel Hrubec. Kluci ale dneska odvedli parádní výkon,“ uvedl třinecký trenér Václav Varaďa.

Hned ve 42. minutě navíc Dravecký procedil počtvrté puk za Kantorova záda a bylo jasné, že Severočeši už na zvrat pomýšlet nemohou. Válek sice ve 46. minutě vypíchl puk a ze sóla nad Hrubcovo rameno snížil, ale na vývoj utkání to mělo nulový vliv. „Hráli jsme dva zápasy za sebou, Třinec měl v pátek volno a byl odpočatější. Dnes byl jednoznačně lepší. Měl lepší pohyb, šance, dal góly,“ řekl litvínovský trenér Radim Rulík.

Symbolickou tečku za duelem udělal v 56. minutě Hrňa, který třetí přesilovkovou trefou zaznamenal navíc i jubilejní 4000. gól Třince v nejvyšší soutěži.