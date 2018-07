Trézéguet neví, jestli chce do Slavie. Rekordní přestup do české ligy se odkládá

Praha Podle tureckých médií vyhrála Slavia přetahovanou o egyptského fotbalového reprezentanta Mahmúda Hasana, který hraje pod přezdívkou Trézéguet. Televize Aspor a server Kralspor informovaly o tom, že Hasan odjel na zdravotní prohlídku do Prahy, kde podepíše smlouvu na čtyři roky a Slavia za něj zaplatí Kasimpase 5,9 milionu eur (152 milonů korun). To by byl nejdražší přestup v historii české ligy. Podle egyptského serveru kingfut.com se však hráč rozhodl přestup pozdržet.

Ani jeden z klubů dohodu zatím oficiálně nepotvrdil. Server futbalarena.com však citoval viceprezidenta Kasimpasy Hasana Hilmiho Öksüze, podle něhož „Slavia v dopise potvrdila, že zaplatí 5 milionů eur, a hráč odjel na zdravotní prohlídku“.

O třiadvacetiletého Hasana v poslední době silně usiloval přední turecký klub Galatasaray Istanbul. Účastník mistrovství světa v Rusku se ale nakonec údajně rozhodl pro Slavii.

Podle serveru kingfut.com se však Hasan rozhodl zatím přestup do Slavie odložit. „Stále jsem hráčem Kasimpasy. Nejsem si jistý, zda odejdu, nebo zůstanu. Nechávám otevřené všechny možnosti,“ citoval server Hasana.

Odchovanec káhirského celku Al Ahlí zamířil v roce 2015 do Anderlechtu Brusel nejprve na hostování a následně na přestup. V Belgii si zahrál i na hostování v Mouscronu. V uplynulé sezoně hostoval v Kasimpase, kde v 29 zápasech nastřílel 14 branek. Turecký celek s ním byl natolik spokojený, že uplatnil opci ve výši dva miliony eur.

Z Hasana se stala i důležitá postava egyptské reprezentace, za kterou odehrál 29 zápasů a dal dva góly. V základní sestavě nastoupil i ve všech třech zápasech na mistrovství světa.