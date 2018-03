Trest platí. Trenér Pešán trefil rozhodčího flaškou a zaplatí 50 tisíc korun

PRAHA Disciplinární komise hokejové extraligy potvrdila pokutu 50 000 korun pro trenéra Liberce Filipa Pešána za to, že v zápase 52. kola ve Vítkovicích vhodil na ledovou plochu plastovou láhev a zasáhl jednoho z rozhodčích. Kouč Bílých Tygrů podal proti rozhodnutí předsedy komise Karla Holého takzvaný rozpor, s nímž ale neuspěl.

Holý rozhodl o pokutě minulý týden. Tentokrát situaci ze 4. března řešili všichni členové komise, tedy i Tomáš Jelínek, Vladimír Macholda, Radim Tesařík a Libor Procházka. Ani oni neuznali Pešánovu argumentaci, že hodil láhev neúmyslně, když gestikulací upozorňoval na to, že domácí mají příliš mnoho hráčů na ledě.



„Trenér v obhajobě uvedl, že si je vědom toho, že vhození láhve je disciplinárním přestupkem, že však rozhodčího zasáhnout nechtěl a ani nezasáhl. Disciplinární komise setrvala na stanovisku, že láhev zasáhla - potom, co trefila osobu na hráčské hlavici a roztočila se - rozhodčího do pravé nohy, od níž se odrazila do středu hrací plochy,“ uvedl tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Navíc zástupci komise uvedli, že neúmyslnosti Pešánova jednání nenasvědčuje ani úkrok, který trenér před vhozením láhve na led učinil.