Trenérský kolotoč potvrzen. Do Slavie jde Trpišovský, do Liberce Holoubek

PRAHA/LIBEREC Poslední pracovní den před Štědrým dnem je ve znamení předčasného rozbalování dárků pro fanoušky fotbalové Slavie a Liberce. Podpisy smluv se totiž potvrdily předchozí zvěsti, že se Jindřich Trpišovský stane novým trenérem Slavie místo odvolaného Jaroslava Šilhavého. Uvolněné Trpišovského místo na lavičce Liberce pak zaujme bývalý kouč Sparty David Holoubek.

Trpišovský si do Slavie přivedl i asistenty Jaroslava Köstla a Zdeňka Houšteckého i trenéra brankářů Štěpána Koláře. Délku smlouvy ani podmínky dohody s Libercem Pražané nezveřejnili.

„Cílem je, aby Slavia pod Jindřichem Trpišovským a jeho týmem co nejdříve budila respekt soupeřů, hrála agresivní a útočný fotbal a měla vůli a sílu vítězit do posledních okamžiků každého ligového nebo mezinárodního zápasu,“ uvedl na klubovém webu předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Na působení ve Slavii se ohromně těším. Vnímám, že jdu do nejstaršího českého klubu s ohromnou fanouškovskou základnou. Cítím velký závazek k lidem, kteří přijdou na stadion. Úkol, který je mi vlastní, je hrát co nejvíc ofenzivně a aktivně,“ prohlásil Trpišovský.

O jeho příchodu do Slavie se hovořilo už delší dobu. Spekulace zesílily poté, co se novým sportovním ředitelem vršovického klubu stal Jan Nezmar, který ve stejné roli do konce podzimu působil v Liberci.

Právě na jeho návrh představenstvo Slavie Trpišovského angažovalo.



„Mám celkem jasnou představu o tom, jakým fotbalem by se měla Slavia prezentovat. Považuji za důležité, aby trenér do této filozofie zapadal, ba co víc, aby byl schopen ji rozvíjet. A to ať jde o způsob samotné hry nebo o přípravu týmu,“ uvedl Nezmar.

„Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že Jarda Šilhavý ve Slavii skončí, tak jsem s některými trenéry, kteří připadají v úvahu, mluvil. Jsem moc rád, že jsme se dokázali dohodnout s Jindrou a potažmo s Libercem. Znám dobře jeho práci,“ dodal Nezmar.

Trpišovský trénoval Slovan od léta 2015 a dokázal s ním dvakrát projít do základní skupiny Evropské ligy. V domácí soutěži s ním obsadil třetí místo, poté devátou příčku a nyní jsou Severočeši po podzimu čtvrtí.



S libereckým mužstvem dokázal dosahovat na úspěchy a hrát moderní fotbal, přestože se kádr prakticky každý půlrok výrazně obměnil.

Před angažmá v Liberci Trpišovský působil na Žižkově a v minulosti také dělal trenéra u mládeže konkurenční Sparty a Bohemians 1905.

Slavia odvolala dosavadního kouče Šilhavého, který v minulé sezoně dotáhl tým k nečekanému titulu, v úterý kvůli neuspokojivým podzimním výsledkům.

Pražané coby obhájci ligové trofeje ztrácejí z druhého místa na první Plzeň 14 bodů a navíc nepostoupili ze skupiny Evropské ligy.

Holoubek má druhé seniorské angažmá

Fotbalisty Liberce povede trenér David Holoubek. Na lavičce nahradí Jindřicha Trpišovského, který se dnes stal koučem Slavie.

Sedmatřicetiletého Holoubka čeká druhé ligové angažmá, od září 2016 do letošního března vedl Spartu.

Holoubek u prvního týmu Sparty skončil i kvůli tomu, že neměl potřebnou licenci. Tu však v létě získal a nyní má vše potřebné k vedení ligového celku.

Patří k mladým progresivním trenérům podobného ražení, jako byl Trpišovský, na jehož práci se v Liberci bude snažit navázat.

„Trenér Trpišovský tu se svým realizačním týmem odvedl velký kus práce. Teď se ale rozhodl přijmout nabídku Slavie a vedení našeho klubu jej, na základě dohody obou klubů, uvolnilo před vypršením smlouvy,“ uvedl na klubovém webu ředitel Slovanu Libor Kleibl.

„Novým trenérem bude jmenován David Holoubek, v nejbližších dnech představí svůj realizační tým,“ dodal.

Holoubek zná velkou část libereckého kádru. Hráči jako Matěj Pulkrab či Filip Havelka mu prošli rukama v mládeži Sparty, kde působil dosud. Oba fotbalisté pod jeho vedením nastupovali za áčko Sparty.



Na Letné prožil Holoubek křest ohněm, poté co loni v září nahradil Zdeňka Ščasného a spolu s dalšími asistenty vedl tým během podzimu v době, kdy kádr trápila zdravotní krize.

Přesto dokázal s týmem postoupit v Evropské lize ze základní skupiny na úkor velkých klubů Southamptonu a Interu Milán.

Po nevydařeném vstupu do jara ve dvojici se sportovním ředitelem Tomášem Požárem byl ale odvolán a věnoval se studiu licence a práci s mládeží jako kouč týmu Sparty do 17 let.

Nyní přebírá Liberec, který je po podzimu překvapivě na čtvrtém místě tabulky pouhé dva body za druhou Slavií. Na jaře tak čeká Holoubka v novém angažmá boj o účast v evropských pohárech.