Trenérské rošády: Mancini míří k italské reprezentaci, Tuchel převzal bohaté PSG

PRAHA Trenér Roberto Mancini převezme italskou fotbalovou reprezentaci. Třiapadesátiletý kouč, jenž minulý týden předčasně ukončil angažmá v Petrohradu, se dohodl na angažmá se zástupci italského svazu. Před podpisem smlouvy je ale ještě třeba dojednat detaily.

„Ještě cizelujeme některé aspekty, ale můžeme říct, že dohoda s Mancinim jako italským trenérem je hotová. Jsme spokojení a stejně tak Mancini, jeho nadšení bylo v rozhodování hlavním faktorem,“ uvedl za svaz komisionář Roberto Fabbricini.

Mancini, jenž se v neděli dohodl v bohatém ruském klubu na předčasném ukončení smlouvy platné do roku 2020, dnes přiletěl do Itálie. Na úterý má dohodnutou schůzku v sídle italského svazu. „Uvidíme, co bude,“ řekl bez dalších podrobností.

Lavička národního týmu je volná od listopadu, kdy Itálie neuspěla v baráži o mistrovství světa se Švédskem. Po historické blamáži skončil Gian Piero Ventura a mužstva se dočasně ujal Luigi Di Biagio. Největší favorit na uvolněný post Carlo Ancelotti minulý týden nabídku svazu odmítl.

Bývalý reprezentační útočník Mancini v minulosti trénoval několik předních klubů, mimo jiné Inter Milán, Galatasaray či Manchester City, který dovedl v roce 2012 k prvnímu anglickému titulu po 44 letech.

Tuchel se pokusí zkrotit hvězdy PSG

Němec Thomas Tuchel bude novým trenérem fotbalistů Paris St. Germain. Bývalý kouč Dortmundu nahradí na lavičce francouzských mistrů Španěla Unaie Emeryho. Tomu vypršela smlouva a klub nevyužil opci, nejspíš i proto, že ambiciózní a drahými posilami nabitý celek v Lize mistrů dvakrát za sebou ztroskotal v osmifinále.



Čtyřiačtyřicetiletý Tuchel dva roky trénoval Borussii Dortmund, kam přišel jako nástupce úspěšného Jürgena Kloppa. Loni dovedl mužstvo k triumfu v Německém poháru, ale pár dnů poté skončil. Podle médií měl velké neshody s vedením.

S pařížským klubem uzavřel Tuchel, o kterého podle médií stál i londýnský Arsenal, dvouletou smlouvu. Mezi jeho svěřence by měl patřit i hvězdný brazilský útočník Neymar, třebaže se spekuluje o jeho chystaném přestupu do Realu Madrid.