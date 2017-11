Trenér Schalke po bláznivém derby: Byli jsme v pekle, skončili jsme v ráji

Dortmund Když fotbalisté Schalke po 25 minutách prohrávali na hřišti úhlavního rivala Dortmundu 0:4, trenér hostů Domenico Tedesco si připadal jako v pekle a v sobotním utkání 13. kola německé ligy počítal s porážkou. O to sladší pro něj byl průběh druhého poločasu a konečný výsledek 4:4.

Vestfálské derby začalo pro Schalke jako zlý sen. Ve 12. minutě otevřel skóre Pierre-Emerick Aubameyang, po něm zamířil do vlastní branky Benjamin Stambouli a náskok Borussie ještě zvýraznili Mario Götze a Raphaël Guerreiro.



„Zdálo se, že každá střela Dortmundu skončila gólem. Prohrávat po 25 minutách 0:4 na tomto stadionu a v takové atmosféře bylo prostě peklo,“ řekl novinářům Tedesco.

Jeho svěřenci však ve druhém poločase zabrali. Po hodině hry se v rychlém sledu prosadili Guido Burgstaller s Aminem Haritem. V 72. minutě byl vyloučen domácí kanonýr Aubameyang a Schalke v přesilovce ztrátu dotáhlo. Kontaktní branku vstřelil v 86. minutě Daniel Caligiuri a ve čtvrté minutě nastavení vyrovnal Naldo.

„Abych byl zcela upřímný, po výkonu z prvního poločasu jsem nevěřil, že si odtud můžeme odvést bod. Ten je proto ještě sladší. Druhá půle byla velkolepá a mohu za ni hráče jenom pochválit,“ uvedl Tedesco.

„O přestávce jsme si dali za cíl vyhrát druhý poločas. Je neuvěřitelné, že jsme se vrátili do zápasu a vybojovali bod. Ukázalo to náš charakter a mentalitu. Jsem na celý tým velmi hrdý,“ doplnil teprve dvaatřicetiletý trenér Schalke.

Jeho protějšek Peter Bosz byl podle očekávání zklamaný. „Byl to bláznivý zápas. Ani kdyby jste tady byli, nevěřili byste, ani já tomu stále nevěřím. Začali jsme výborně a když vedete o poločase 4:0, utkání nesmíte takhle ztratit,“ konstatoval nizozemský kouč Dortmundu.

„Myslím, že se jsme ve druhé půli přestali hrát náš fotbal, který nám v úvodním poločase šel velmi dobře. Bohužel jsme dostali góly, které jsou na této úrovni neakceptovatelné,“ dodal čtyřiapadesátiletý Bosz.

Jeho svěřenci remízou se Schalke jen potvrdil současnou krizi. Dortmund nevyhrál posledních šest soutěžních duelů a z toho čtyřikrát prohrál. V bundeslize Borussia čeká na vítězství od září a klesla z prvního na páté místo. V Lize mistrů vypadla už ve skupině.

„Budeme muset tvrdě pracovat, jako jsem to dělal celý svůj život. Jako hráč jsem se nikdy nevzdal a ani jak trenér nehodím ručník do ringu,“ prohlásil Bosz, jenž do Dortmundu přišel před sezonou z Ajaxu Amsterodam.