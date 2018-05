Trenér Liberce Holoubek potvrdil, že po sezoně u týmu končí

OSTRAVA Trenér fotbalistů Liberce David Holoubek po sobotní remíze 1:1 v Ostravě potvrdil, že po sezoně u týmu skončí. V týdnu dostal i s asistenty výpověď poté, co Slovan vypadl z první pětky v ligové tabulce a zřejmě se neprobojuje do Evropské ligy.

„Měli jsme nějaký cíl a za ním si šli. Povedlo se nám několik zápasů, pak přišla deka, která není příjemná žádnému trenérovi. Cíl jsme nesplnili a z toho důvodu dohrajeme zbylé zápasy a odejdeme,“ řekl Holoubek na tiskové konferenci.



Sedmatřicetiletý kouč převzal Liberec v zimě na čtvrtém místě ligové tabulky po odchodu Jindřicha Trpišovského do Slavie.

Zpočátku se mu dařilo držet pohárové pozice, v posledních šesti kolech ale Slovan získal jen dva body a postup do Evropské ligy se mu vzdálil.

Připustil, že s odstupem času by se snažil zmírnit tlak, kterému tým podlehl.



„Nevytvářel bych takový tlak. Ale my pod ním jsme obecně byli všichni, tak nevím, jestli by se mi to povedlo. Trochu jsme si na sebe upletli bič a dostali se pod tlak vidinou pohárů. Kádr není tak psychicky zdatný a zkušený, aby to zvládnul,“ řekl Holoubek.

Ukázalo to prý i dnešní utkání, ve kterém Slovan předvedl lepší výkon než v předchozích zápasech.

„Když už jsme si řekli, že už to nemáme ve své moci, ze všech to spadlo, bylo to uvolněnější. Psychika je pro fotbalisty hodně důležitá. Cítím, že to paradoxně pomohlo,“ dodal.

Konec v Liberci ho mrzí i proto, že ho práce naplňovala.



„Cítím v kabině i v realizačním tým skvělé kamarádské i profesní vazby. Bude mi to chybět. Jako trenér Liberce jsem si užíval každou vteřinu,“ prohlásil kouč, který předtím v lize vedl Spartu.

Už dostává nabídky od jiných týmů. „Nabídky jsou. Chtěl jsem ale s klukama dál spolupracovat a pořád mám hlavu nastavenou na Liberec. Dojedu každý trénink a přípravu jako profík a pak uvidíme, co bude,“ dodal.