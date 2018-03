Trenér, který umí oživit zašlé kariéry. Jak americký Armén proměňuje Březinu i mistra světa

Milán (Od našeho zpravodaje) V pase má zapsáno jméno Rafael Arutjuňan. „Ale víte, jak zní mé krasobruslařské jméno? Trenér oživovatel,“ povídá šedesátiletý Armén. „Miluji totiž velké výzvy. Vezmu bruslaře, kteří stárnou, jsou na sestupu a lidé je odepisují – a vrátím je do popředí. Za čtyřicet let jsem se už naučil, jak to dělat.“

Tak dokázal obnovit po olympijské porážce v roce 2002 chuť do krasobruslení u Michelle Kwanové a dovedl ji k pátému světovému titulu. Tak pomohl na sklonku kariéry ke světovému zlatu i podceňovanému Kanaďanovi Jeffu Buttlovi. Nebo vzkřísil , když ji ostatní v pouhých 21 letech odesílali do ledové penze.



„Říkali mi tehdy, že na krasobruslařku v soutěži žen jsem už příliš stará,“ vzpomíná Wagnerová. „Ale Rafael nemá tak omezené názory.“

Na mistrovství světa v Miláně se stal Arutjuňan nejúspěšnějším koučem v sobotním finále mužů. Pouze on má dva své svěřence v Top Ten. Osmnáctiletý mladík první desítku otevírá, mazák uzavírá. Oba po výkonech, které byly na jejich poměry mimořádné.

Březina se skvělou jízdou a osobním rekordem katapultoval ze 17. na 10. místo. Předvedl čtverný salchow v kombinaci s trojitým, přidal další plejádu trojitých skoků. Strhl publikum a nadšeně líčil: „I na hlavě jsem měl z toho husí kůži. Na takhle povedenou jízdu jsem čekal minimálně tři roky.“

Kdysi Arutjuňan zdáli sledoval, jak někdejší talent Březina pod jinými kouči strádá. V roce 2016 se ti dva potkali při semináři v Česku. Kouč za ním přišel a řekl: „Hele, ty jsi byl dobrej a já chci, abys byl zase.“

Tak prostě začala jejich spolupráce. Arutjuňan je Armén, vyrůstal v Sovětském svazu, než před osmnácti lety přesídlil do USA. Předloni se tedy rovněž Březina stěhoval do jeho vyhlášeného centra v kalifornském Lakewoodu. Tady začal trénovat i s teenagerem Nathanem Chenem, americkým talentem desetiletí.

„O Michalově potenciálu jsem nikdy nezapochyboval,“ tvrdí Arutjuňan. „Jenže on padal ve výsledcích dolů a dolů. Zastavit ten propad je vždy nejtěžší. Ale povedlo se mi to. Teď ho kousek po kousku zase nakopávám nahoru. To děláme. Nic speciálního. Vážně nic.“

Je náročným koučem. Požaduje, aby Březina jezdil celé své programy dvakrát či třikrát denně, navíc s ještě vyšší obtížností než při závodě. Tak mu navyšuje kondici.



„Občas mně mí krasobruslaři říkají, že jsem na ně příliš tvrdý, třeba i při nácviku piruet,“ připouští. „Ale já jim odpovídám: Ano, jsem. Protože rozhodčí budou ještě tvrdší. Rozhodčí nejsou přátelé.“

A teď zase přitvrdíme

Když Arutjuňan hovoří, je už klidný. Zato při závodě? Zážitkem bylo pozorovat jeho „tělocvik“ u hrazení během Březinovy jízdy. Nervózně přecházel sem a tam, v hlubokém předklonu pitval očima skoky. Po třetím zdařilém prvku začal triumfálně vztyčovat prst, pak energicky pumpovat pěstí. Vzápětí pro změnu rukama naznačoval: Zklidni to, nebuď přemotivovaný.

Březinovi zcela překopal techniku. „Dřív jsem každý skok dělal jinak. Teď na všechny najíždím víceméně stejně,“ pochvaluje si český reprezentant. Navrch mu nyní kouč oznámil, že v příští sezoně přidá do repertoáru i čtverný toeloop.

„Na jaře pokaždé nabídnu všem svým bruslařům, že v následující sezoně zkusíme přitvrdit,“ popisuje Arutjuňan. „Ale nechávám na nich, ať se sami rozhodnou, zda jsou ochotní jít do ještě větší dřiny.“

Dvě hodiny po zdařilé Březinově jízdě podstoupil v sobotu další cvičení u mantinelu. Bruslil další jeho svěřenec, vítěz krátkého programu Nathan Chen. Odrazil se k úvodnímu čtvernému lutzu, zvládl ho a Březina na tribuně prohlásil: „Dneska Nathan zajede skvěle. Poznám to, vídám ho na tréninku denně. Je uvolněný, v pohodě.“

Na hrách v Pchjongčchangu zařadil Chen jako první v olympijské historii do volné jízdy šest čtverných skoků (!) a pět jich zvládl čistě. Tehdy tím však jen limitoval ztráty po selhání v krátkém programu. „Americká média nás předtím dostala pod obrovský tlak. Nenechali Nathana dýchat,“ stěžoval si kouč.

Milánský příběh byl jiný. Soupeři padali jak o závod, dokonce i stříbrný olympionik Šoma Uno. Naopak Chen se opět odrazil k šesti čtverným skokům, pouze u jednoho udělal menší chybu a triumfoval s gigantickou převahou 48 bodů.

Nejmladší z pěti dětí čínských přistěhovalců vzápětí jakoby nic prohodil: „Přemýšlím už i o kombinaci dvou čtverných skoků.“

A co dál? YALE a zlato z Číny

Nehledejte v té revoluční myšlence vychloubání. „Nathan je normální kluk,“ ujistí Březina. Rozhodně není jen skokanskou mašinou. Osm let hraje na piano, měl i vlastní recitály. Byl také výborným gymnastou.

„Nenosí nos nahoru, nekupuje si drahé značkové věci. Je strašně chytrý a přemýšlí jinak než my, než ostatní krasobruslaři,“ říká Březina. „Všechny peníze, které vydělal, si schovává na školu, protože univerzity jsou v Americe drahé. Chce studovat biologické inženýrství nebo medicínu. Už ho přijali i na prestižní YALE. Uvidíme, jak to vše dokáže skloubit.“

Chenova mise má jasně danou metu: zlato z her v Pekingu 2022. U Arutjuňana je šest let, kouč si ho vypiplal od žáků. Březinu se snaží vzkřísit dva roky.

„Michalovi je 27 let, což je dost,“ říká kouč. „Ale já mu doporučuju ještě dvě sezony. Stále se může vrátit i na stupně vítězů mistrovství Evropy. Vím, čeho je schopen. Dostat to z něj, bude má práce.“