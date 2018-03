Transgender žokejka: Jsem si jistá, že mne hodně bývalých kolegů nepozná

LONDÝN Dvaapadesátiletá Victoria Smithová způsobila v úterý na dostihovém závodišti v Cheltenhamu v Gloucestershire pořádný poprask. Důvodem je skutečnost, že se narodila coby Vince Smith a coby žokej ovládla přes 250 dostihů.

Je to měsíc, co Victoria Smithová vystoupila oficiální před ostrovními médii. „Nechci se schovávat,“ řekla mimo jiné žena, která se rozhodla ke změně pohlaví na hranici padesátky a která se u dostihového sportu pohybuje také nyní.

Pracuje ve stájích v Godolphinu a ráda by splnila dva své sny. Vystoupení v taneční show Strictly Come Dacing, kde už tančil její kamarád, legendární žokej Richard Dunwoody. A také se chce stát prvním, kdo bude jezdit dostihové závody coby muž i žena.

„Vždycky jsem milovala tanec, vyrostla jsem na rock ‚n‘ rollu, byť jsem nikdy netancovala závodně,“ prozradila Smithová Daily Mirror.



Tomu poodhalila také skutečnost, že to má coby žena snadnější než někteří její kamarádi, kteří se vydalo stejnou cestou. „Hodně z nich jsou velcí přes 185 centimetrů, byli to pořádní chlapi, takže to mají nyní v nových rolích s partnery trošku náročnější. Já byla vždycky drobná (157 cm a 55 kg), takže to mám trochu jednodušší coby žena,“ pousmála se Smithová.

Ta se objevila na závodišti v Cheltenhamu po více jak dvou letech. „Nevěděla jsem, jak mne mezi sebe přijme naše komunita. V úterý jsem se setkala s asi sto lidmi, kteří mě znali coby muže a jako Victorii mne neznali. Bylo to zajímavé,“ svěřila se po návratu na dostihová závodiště.

Následně vítězka více než 250 dostihů dodala: „Těším se na setkání se známými tvářemi z mojí minulosti. Jsem si jistá, že mě hodně kluků nepozná.“