Transferkarta? V případě Jágra to zní jako výmluva, aby nebyli fanoušci naštvaní

PRAHA Ještě minulý týden tiskový mluvčí Kladna Vít Heral ujišťoval: „Na případný návrat krále jsme náležitě připraveni. Mohu říct, že co se týče formalit, které se musí splnit, v případě, že se rozhodne hrát, splníme je během chvíle.“ Jaromír Jágr pro Lidové noviny a ČTK přiznal, že zatím nemá vyřízenou transferkartu. A že i to je jeden – byť ne hlavní – důvod, proč v sobotu za Kladno hrát nebude.

„Transferkarta trvá. Kdyby bylo potřeba, tak věřím tomu, že Martin Loukota (sportovní manažer hokejového svazu) udělá maximum. Ale hlavně záleží na Američanech, za jak dlouho to udělají, protože tam jsem měl poslední kontrakt.“

Vážně je papírování tak složité, že by Jágra nepustilo na led? A proč vlastně povolení potřebuje, když je teď oficiálně nezaměstnaný a Kladno je posledním evropským klubem, za který hrál?



„I když hráč bez smlouvy přichází do soutěží IIHF, potřebujeme potvrzení od americké strany, že je v zámoří bez závazků vůči klubům a může zde hrát,“ vysvětluje Martin Loukota ze svazu. „Američané mají na vyřízení sedm dní, ale bývá to mnohem rychlejší a určitě to není důvod, proč by nemohl hrát. I když – v případě rychlého rozhodnutí – je nutné připočíst časový posun, a to že by byla sobota.“



Existuje i jiný pohled, který nabízí hokejový agent, jenž si nepřál být jmenován: „Myslím, že vyjádření o transferkartě je pro veřejnost. Aby jim lidi neomlátili o hlavu, že klub vyprodal zimák a Jágr hrát nebude.“ Zároveň přiznává, že kdyby jeho klient byl ve stejné situaci a byl před možným podpisem smlouvy v NHL, rozhodně by mu start v první lize nedoporučil.