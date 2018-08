Tradice končí po 118 letech. Davis Cup se bude hrát jen jeden týden v roce

Na zasedání Mezinárodní tenisové federace (ITF) v Orlandu byla schválena radikální reforma Davis Cupu. Tradiční soutěž mužských týmů vyvrcholí od roku 2019 týdenním turnajem pro 18 týmů během jednoho týdne na jednom místě. Jednotlivé zápasy se budou nově hrát jen na dva vítězné sety místo dosavadních tří.

Reformu 118 let staré soutěže výrazně prosazoval prezident ITF David Haggerty.

Proti byly velké evropské federace včetně Británie, Německa či České republiky a také například druhá nejúspěšnější země v historii Davis Cupu Austrálie.

Přesto dnes revoluční návrh získal potřebnou dvoutřetinovou většinu od delegátů (71,4 procenta).



Velkým argumentem pro souhlas se změnou mohlo být pro národní federace finanční oživení soutěže.



Do Davisova poháru má v případě reformy vstoupit investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun).