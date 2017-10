Tottenham veze bod z Realu, Liverpool sedmi góly zostudil Maribor

PRAHA Fotbalisté Realu Madrid remizovali v Lize mistrů s Tottenhamem 1:1 a se sedmi body se nadále dělí se soupeřem o vedení v tabulce skupiny H. Manchester City zdolal Neapol 2:1. Jednoduchou první výhru v soutěži má i Liverpool, v Mariboru se trefil sedmkrát.

3. kolo základních skupin fotbalové Ligy mistrů: Skupina E: NK Maribor - Liverpool FC 0:7 (0:4)

Branky: 4. a 54. Firmino, 19. a 40. Salah, 13. Coutinho, 86. Oxlade-Chamberlain, 90. Alexander-Arnold. Spartak Moskva - FC Sevilla 5:1 (1:1)

Branky: 18. a 90. Promes, 58. Melgarejo, 67. Glušakov, 74. Adriano - 30. Kjaer. Skupina F: Feyenoord Rotterdam - Šachtar Doněck 1:2 (1:1)

Branky: 8. Berghuis - 24. a 54. Bernard. ČK: 75. Rakickij (Doněck). Manchester City - SSC Neapol 2:1 (2:0)

Branky: 9. Sterling, 13. Jesus - 73. Diawara z pen.

Skupina G: RB Lipsko - FC Porto 3:2 (3:2)

Branky: 8. Orban, 38. Forsberg, 41. Augustin - 18. Aboubakar, 44. Marcano.



AS Monako - Besiktas Istanbul 1:2 (1:1)

Branky: 30. Falcao - 34. a 54. Tosun. Skupina H: Real Madrid - Tottenham Hotspur 1:1 (1:1)

Branky: 42. Ronaldo z pen. - 28. vlastní Varane.



APOEL Nikósie - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

Branky: 62. Poté - 67. Papastathopulos.

Zápas na Santiago Bernabúeu, slavném stadionu v Madridu, byl jednoznačným tahákem večera. Real proti Tottenhamu. Ronaldo proti Kaneovi. Souboj dvou dosud stoprocentních týmů.

Že jsou oba soupeři především ofenzivně ladění, bylo od začátku poznat. Teprve osmnáctiletý obránce Hakimi, debutant v nejprestižnější evropské soutěži a překvapení v domácí sestavě, připravil pro Ronalda po pár minutách výbornou šanci, jenže míč skončil jen na tyči.

A když z dorážky Benzema netrefil bránu, vedle stojící portugalská hvězda se mohla uvztekat.

Tottenham do zápasu vstoupil o poznání vlažněji, ale také se dočkal svých šancí. Kdo jiný než střelec Kane mohl po rohovém kopu hlavou prověřit Navase.

Před ním bylo během chvíle několikrát rušno. Protiútoky, závary a po jednom z nich i kontroverzní situace, když Llorenteho fauloval v šestnáctce vracející se Casemiro. Penalta žádná.



Hrál se vyrovnaný zápas, v němž se střídaly pasáže, kdy útočili domácí a kdy naopak nebezpeční byli hosté. Ti šli po necelé půlhodině do nečekaného vedení. K centru Auriera z pravé strany se přimotal Kane, ale do vlastní sítě míč nasměroval nešťastně Varane.

Kanonáda Liverpoolu

Skóre 0:1 ovšem do půle nevydrželo. Real zapnul, soupeře zatlačil a dvě minuty před přestávkou také vyrovnal. Faul na Kroose potrestal Ronaldo - nekompromisně proměnil penaltu.

Pro Real byl gól povzbuzující, do druhého poločasu nastoupil daleko lépe a nebýt brankáře Llorise, do hodiny by bylo po zápase.

Ronaldo několikrát, Benzema jednou... Šancí bylo požehnaně, Lloris byl však připravený. Stejně jako jeho protivník Navas. Práce měl o poznání méně, ale když se Kane po zaváhání domácí obrany objevil před bránou úplně sám, vytáhl i on naprosto skvělý zásah.

Remíza to byla zřejmě zasloužená, zvlášť v kontextu druhého výsledku stejné skupiny. Dortmund překvapivě remizoval na Kypru 1:1 proti APOEL Nikósie a i po třech kolech ztrácí na první příčku, o kterou se Real s Tottenhamem dělí, rovných šest bodů.

Jen dva týmy - Žilina a BATE Borisov - dostaly v historii Ligy mistrů sedm gólů doma. Maribor je třetí. Proti Liverpoolu, který se v úvodních dvou zápasech trápil a přes velkou střeleckou převahu jen dvakrát remizoval, vysoko prohrál.

Už v poločase byl rozdíl čtyřgólový, další tři branky vstřelil Kloppův tým ve druhém dějství. Dvakrát se trefili Firmino a Salah, gól dal také Coutinho a dokonce i trápící se Oxlade-Chamberlain nebo mladíček Alexander-Arnold.



Žádný jiný anglický tým nikdy venku v evropských pohárech nevyhrál vyšším rozdílem.

Překvapivé je dosavadní tažení Besiktase Istanbul, který vyhrál i třetí zápas v řadě a má nakročeno k postupu. Na prvním místě skupiny G má pětibodový náskok před druhým Lipskem, které přeskočilo díky domácí výhře 3:2 portugalské Porto.

Pro Lipsko, nováčka Ligy mistrů, to byla vůbec první výhra v dějinách soutěže.

Stoprocentní bilanci drží také Manchester City, který měl proti Neapoli sice výborný nástup - dva góly za třináct minut -, jenže v závěru se o výsledek musel strachovat. Neapol měla dvě penalty, proměnila jedinou. Proto domácí vítězství 2:1.

Výborný druhý poločas znamenal vysokou výhru Spartaku Moskva. Za pětačtyřicet minut dal proti Seville čtyři góly! Dohromady pět. Málokdo by si před zápasem na výsledek Spartak - Sevilla 5:1 vsadil...

Naopak otloukánkem letošní Ligy mistrů je stále Feyeneoord Rotterdam, který i potřetí prohrál. Tentokrát doma 1:2 s Šachtarem Doněck.

Skupina E: 1. Liverpool 3 1 2 0 10:3 5 2. Spartak Moskva 3 1 2 0 7:3 5 3. FC Sevilla 3 1 1 1 6:7 4 4. Maribor 3 0 1 2 1:11 1

Skupina F: 1. Manchester City 3 3 0 0 8:1 9 2. Šachtar Doněck 3 2 0 1 4:4 6 3. Neapol 3 1 0 2 5:5 3 4. Feyenoord Rotterdam 3 0 0 3 2:9 0

Skupina G: 1. Besiktas 3 3 0 0 7:2 9 2. Lipsko 3 1 1 1 4:5 4 3. FC Porto 3 1 0 2 6:6 3 4. Monako 3 0 1 2 2:6 1