To, co jsem předváděl, to nebyl vůbec tenis. Omlouvám se kvůli skreči Nadal

NEW YORK Pravé koleno měl obvázané úzkou páskou, ve druhém setu si vyžádal další ošetření. To už Rafael Nadal tušil, že se v semifinále tenisového US Open bude muset poprat s velkou překážkou. Zdravotní trable ho před třetí sadou nakonec vyřadily ze hry docela. Postup do finále tak slavil Juan Martín del Potro.

I když, slavil... Argentinec sice přehrál Nadala ve dvou setech 7:6 a 6:2, pak ale k němu jeho protivník musel přispěchat s gratulacemi nečekaně brzy.



„Není to nejlepší způsob, jak vyhrát zápas. Rafa je nejlepší možný soupeř na okruhu, nerad vidím, jak na kurtu trpí,“ politoval světovou jedničku Del Potro. Po utkání Nadala konejšil a směřoval k němu ovace diváků.

Na letošním US Open nestrávil na dvorci nikdo více času než Nadal. Světová jednička zápolila do semifinále se soupeři téměř 16 hodin, včetně úmorného čtvrtfinále s Dominikem Thiemem, které rozsekl až tie-break páté sady.

Juan Martín del Potro se raduje z výhry ve druhém setu.

Ono koleno se navíc ozývalo i v předchozích střetnutích. „Pořád jsem si myslel, že to nějak půjde. Ale dospělo to do fáze, kdy jsem musel udělat rozhodnutí a zápas ukončit,“ povídal zdrcený Nadal na pozápasové tiskové konferenci.



V neděli měl v plánu obhajovat loňský triumf, jehož dosáhl rovněž díky semifinálovému vítězství nad Del Potrem. I tentokrát vyhrál Argentinec první set, pak už se začal letošní scénář ubírat jiným směrem.

„Už se to nedalo, ani to nepřipomínalo tenis. Bolelo to hodně. Zároveň pro mě bylo hodně těžké gratulovat soupeři ještě před koncem zápasu,“ mrzelo Nadala.

Soupeřem favorizovaného Novaka Djokoviče se tak v nedělním souboji o titul stal 29letý Argentinec.

Třetí hráč světa, který se loni propadl až do šesté stovky žebříčku, si zahraje ve finálovém klání ve Flushing Meadows poprvé od roku 2009, kdy celý newyorský grandslam ve 20 letech ovládl.



„Znamená to pro mě hodně. Mám na to skvělé vzpomínky, i když tehdy jsem byl ještě děcko,“ připomněl svůj devět let starý počin.



Proti Djokovičovi ale má Del Potro tuze nepříznivou bilanci - z 18 vzájemných střetnutí se radoval z výhry jen čtyřikrát. O pátý zářez se pokusí v neděli od 22 hodin SEČ.