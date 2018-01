‚Tlusťoch‘ Fury má speciální jídelníček, může i smaženou rybu. Vrátí se přemožitel Klička?

LONDÝN Britský boxer těžké váhy Tyson Fury stále pracuje na svém snu o návratu mezi šestnáct provazů, aby mohl vyzvat jednoho ze současných šampionů nejsledovanější váhové kategorie – krajana Anthonyho Joshuu, Američana Deontaye Wildera a Novozélanďana Josepha Parkera. Stále je ale k jeho uskutečnění hodně daleko…

Šampion WBA a IBF Joshua je blízko dohodě s držitelem titulu WBO Parkerem (vše by mělo být dotaženo do neděle 14. ledna, boxovat by se mělo 31. března), Wilder – mistr světa WBC – už má na 3. března domluvené „rande“ s neporaženým kubánským ranařem Luisem Ortizem.

Pro první polovinu roku 2018 jsou tak karty rozdány mezi šampiony celkem jasně. Co bude dál, už tak jasné není.

A vedle těchto mužů tu pak je jeden, který ve své top formě může vyškolit všechny do jednoho.

Ano, ten muž se jmenuje Tyson Fury a toho času je stále v boxerském důchodu. Jenže z něj touží vystoupit. Sociální sítě zásobuje videi nejen ze soukromí, ale také z tréninku.

Tyson Fury při tréninku s novým koučem Benem Davisonem.

Ten už nevede podle očekávání jeho strýc Peter, ale Ben Davison, kamarád Billa Joa Saunderse, šampiona WBO ve střední váze, který má blízké vazby také s Furym. Davison je mladší než Fury a boxoval pouze na amatérské úrovni (daleko více mu šel fotbal), se samozvaným „Gipsy Kingem“ si ale rozumí jak v tělocvičně, tak mimo ni.



Prostě jsou stejná krevní skupina, což nyní Fury potřebuje dle všeho ze všeho nejvíce. Je to ale ještě jeden muž, který má lví podíl na tom, že bývalý absolutní král těžké váhy shodil už 25 kilogramů.

Jmenuje se Greg Marriott a je specialistou na výživu. Ten naplánoval neporaženému bijci dietu, který obsahuje sedm jídel denně a mimo tréninkové jednotky příjem 3500 kalorií. „Ve chvíli, kdy je v gymu, potřebuje další dva tisíce kalorií. Jídelníček má připravený na bázi ketodiety (jde o program určený k redukci tělesné hmotnosti, který vychází k proteinové diety),“ řekl pro Sky Sports Marriott.

Tyson Fury v létě 2017.

O co jde? Fury má stravu téměř bez sacharidů, naopak jí hodně tuků a bílkovin. Tím aktivuje spalování tuků, ale udrží svalovou hmotu. Tělo skrze játra jednoduše vytváří energii jinak než ze sacharidů.



Ketodieta je vhodná pro obézní lidi, mezi které manchesterský obr rozhodně patřil a stále patří. Dle aktuálního jídelníčku se dá odhadovat, že se dostal z hubnoucí (první čtyřtýdenní) fáze do druhé, kde se kombinuje běžná strava s tou proteinovou a která trvá týdnů šest.

Po ní by se již měl přiblížit svému cíli, tedy váze kolem 118 kilogramů. „Víte, mnozí si myslí, že během této diety nemůžete jíst nic špatného, nezdravého, ale není to pravda. Pokud se vše drží tak, jak má, není problém si jednou za týden dopřát něco nezdravějšího, něco, co máte rádi,“ dodává Marriott, který spolupracuje i s dalšími britskými boxery.

Takže zatímco během týdne snídá Fury třeba žitný chleba s nízkým obsahem karbohydrátů, avokádo, vejde a slaninu, o víkendu si může dopřát i své oblíbené chipsy se smaženou rybou.

Žitný chléb, avokádová pomazánka, vajíčko, snídaně Tysona Furyho. Smažená ryba s hranolkami, oblíbené jídlo Tysona Furyho.

Pokud to ale přemožitel Ukrajince Vladimira Klička z listopadu 2015 myslí s comebackem vážně, musí zabojovat kromě jídelníčku a gymu také na diplomatickém poli. Stále totiž ještě nemá zpět boxerskou licenci, a tak nějak není úplně uzavřený jeho dopingový prohřešek, který se datuje do období ještě před duelem s bývalým vládcem těžké váhy.



O co jde? Devětadvacetiletý pořízek měl mít pozitivní dopingový nález na zakázané látky už v únoru 2015 před duelem s Němcem Christianem Hammerem (výsledek zápasu by měl být anulován, zatím se tak ale nestalo), vše ale vyšlo najevo až v červnu roku 2016. O pár měsíců neprošel dopingovými testy znovu, tentokrát na kokain, kterým společně s alkoholem léčil své deprese.

V prosinci dostal Fury od Britské antidopingové federace zpětně dvouletý zákaz, výsledky duelů s Hammerem i Kličkem zatím zůstali v platnosti (v případě souboje s ukrajinskou legendou nepadlo ani slovo, že by mělo dojít k anulování), licenci ostrovní boxerské federace (BBBofC) ale přesto stále nedrží.

„Máme hodně jeho lékařských zpráv, ale my potřebujeme aktuální. On toho hodně namluví, ale jen směrem k médiím, s námi v kontaktu momentálně není. A to je pro znovuzískání licence klíčové. Mluvil jsem s jeho manažerem Mickem Hennessym, ten mi slíbil, že se vše pohne kupředu, zatím se tak ale nestalo,“ řekl ve středu dopoledne BBC generální tajemník BBBofC Robert Smith.

„Je pro mě šokující, že od začátku prosince s BBBofC nikdo z Furyho tábora nekomunikoval. Je potřeba mít Furyho pod kontrolou, protože všichni víme, jaký je, když se jí vymkne. Nyní trénuje s Davisonem, který stál v rohu Saunderse v zápase v roce 2016, kdy vypadal hodně špatně, nejsem z tohoto Furyho kroku úplně nadšený, ale uvidíme. Důležitá je ale komunikace,“ přidal svůj názor boxerský expert BBC Steve Bunce.



„Licence Tysona Furyho je stále pozastavená. Dokud ji neobnoví, nemůže boxovat pod hlavičkou naší federace. Jistě, může zažádat o licenci jiné federace, ale pokud s ní nespolupracujeme, na britských ostrovech ani s ní nebude moct boxovat,“ dodal Smith.

Naposledy bojovali v Anglii s jinou než britskou licencí, v roce 2012 Furyho krajané a rivalové David Haye a Dereck Chisora, kteří o ně přišly vzájemnou rvačkou na pozápasové tiskovce druhého jmenovaného s Ukrajincem Vitalijem Kličkem. Jejich tehdejší duel na fotbalovém stadionu West Ham United zaštítila lucemburská asociace.