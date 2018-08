The Great One míří do Číny. Gretzky bude ambasadorem Kunlunu v KHL

PRAHA Je to přesně 30 let, co přišel legendární Wayne Gretzky do bohaté Kalifornie, aby tam rozšířil víru v hokej. Povedlo se. Nyní pomůže obracet na správnou cestu prostý čínský lid coby ambasador Kunlunu, který sice hraje KHL, ale nikoho tam pořád moc nezajímá.

V Číně jde totiž o ještě větší byznys. „Někdo mi řekl, že tam loni sledovalo šesté rozhodující finále Stanley Cupu mezi Pittsburghem a Nashvillem 36 milionů lidí. To je neuvěřitelné. Dobrá zpráva pro NHL,“ pravil Gretzky.



Nedostižný The Great One může být právem považovaný za jakéhosi apoštola hokeje. Devátého srpna to bylo přesně 30 let, co byl nečekaně vytrejdovaný z Edmontonu do Los Angeles, aby pomohl lize rozšířit zájem o hokej.

Povedlo se. Gretzky pobláznil druhé největší město v USA a v Kalifornii v následujících letech vznikly další dva kluby - San Jose a Anaheim.

Jaromír Jágr s Veronikou Kopřivovou, Waynem Gretzkym a jeho manželkou Janet.

Tento úspěch přeskočil i na východní část do další slunné části země - na Floridu, kde vznikly dva nové celky: Panthers a Tampa. Následoval další boom: Phoenix, Nashville...



Gretzky sice už dávno nehraje, přesto má pořád velké jméno. A podle všeho táhne i v Číně, proto tam přichází zpopularizovat hokej.

„Pracovali jsme na tom skoro dva roky s hokejovými akademiemi. Mike Keenan, který Kunlun trénoval, a majitel klubu mě k tomu přivedli. Číňané se o hokej zajímají hlavně kvůli tomu, že v roce 2022 hostí olympiádu a chtějí, aby se povedla,“ popisuje sedmapadesátiletý muž.

To je jeden úhel pohledu. Ten druhý je, že Čína je novým a obrovským trhem, který by mohl generovat zisky pro NHL.

Ostatně - Los Angeles s Vancouverem hrály v Číně loni a letos tam sehrají přípravné duely Boston s Calgary. Kromě toho se dá očekávat, že v rámci propagace budou na olympiádě znovu hokejisté z NHL.

„Já se netajím tím, že by tam měli být. Jsem velký podporovatel téhle myšlenky. Hokejisté na olympiádě hrát chtějí, o tom není pochyb. Doufejme, že se všechny strany nakonec dohodnou,“ komentuje to Gretzky.

Ten do Číny osobně zamíří společně se synem Tyem, aby tam otevřel dvě hokejové školy, jež ponesou jeho jméno.



„Víme, že to bude běh na dlouhou trať. Je to, jako byste chtěli vybudovat v Rusku zájem o kriket. Hokej tu nemá velkou tradici, ale rádi bychom to změnili,“ hlásí Raitis Pilsetnieks, generální manažer Kunlunu hrající KHL.

Jeho majitel je hodně aktivní, byť na stadion nechodí příliš velké návštěvy. Činí se i v Severní Americe.

„Vybudoval dvě hokejové akademie pro čínské děti. Jednu v Bostonu, druhou v Torontu,“ přibližuje Gretzky. Důvod je zřejmý: vytvořit reprezentační tým, který nebude na olympiádě pro smích.