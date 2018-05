Tenista se vracel na Rolland Garros deset hodin autem, vydělal miliony

PAŘÍŽ Profesionálních tenistů existuje několik tisíc a pouze nejlepších 128 z nich se dostane do pavouka na grand slamu. Žebříček čítá přesně 1977 tenistů a pro většinu z nich to není na turnajích zvítězit, ale dostat se na něj. Prize money za účast v prvním kole dokáže pokrýt slušnou část nákladů života tenisty. Právě proto byl Argentinec Marco Trungelliti ochotný cestovat více než tisíc kilometrů do Paříže pro svou šanci na French open. Teď ho čeká druhé kolo.

Osmadvacetiletý Trungellti hrál na nejvyšší úrovni pouhých šestnáct utkání, jinak hraje nižší tenisové turnaje. Když zjistil, že má šanci zahrát si v Paříži, neváhal ani na vteřinu.



Původně totiž prohrál v posledním kole kvalifikace s Polákem Hubertem Hurkaczem a tím pro něj mělo letošní French open končit. Jenže po odhlášení Nicka Kyrgiose dostal šanci. Tou dobou už byl však v Barceloně, kde Trungellti bydlí a měl tam na návštěvě svého bratra a osmaosmdesátiletou babičku. Okamžitě všichni vyrazili na cestu a po desetihodinové jízdě autem po půlnoci dorazili do Paříže.

„Babička byla zrovna ve sprše, když jsem se to dozvěděl. Tak jsem jí řekl: Musíme jet,“ popisoval Trungelliti moment, kdy dostal zprávu, že se Kyrgios odhlásil a on je další na řadě z takzvaných „lucky loserů“, aby zaujal Australanovo místo v hlavní soutěži. „Za třicet minut jsme si sbalili a vyrazili jsme.“

Rodina vlasatého Argentince se spolu s tenisovými taškami nasoukala do auta a v neděli hodinu po poledni čtveřice vyrazila. „Měli půjčené malé auto, aby se podívali po Barceloně a na další místa. Takže když jsem dostal zprávu, skočili jsme do něj. V Argentině, pokud nežijete v Buenos Aires, tak tisícikilometrová jízda nic neznamená, takže jsme všichni v pohodě,“ smál se Trungelliti.

Argentinec Marco Trungelliti slaví postup do druhého kola French Open.

Do Paříže přijel zhruba hodinu před půlnocí a už o půl osmé byl v areálu Rolanda Garrose, protože v 11:00 ho na kurtu číslo devět čekal favorizovaný Tomic. Argentinský outsider vyhrál 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 a z turnaje už určitě odjede minimálně s 99 tisíci Euro, což je pětina jeho dosavadního kariérního výdělku.

V druhém kole čeká hrdinu úvodního kola ne nepřekonatelný soupeř Marco Cecchinato z Itálie, ale už teď má Trungelliti jistotu, že se jeho bláznivá cesta vyplatila. „Jsem úplně v pohodě. Prohrál jsem v kvalifikaci, jel jsem domů, dal jsem si grilované maso - což je pro Argentince jeden z důvodů k životu - takže mi nic nechybí. Cítím se perfektně,“ dodal tenista, jenž svou cestu do Paříže dokumentoval i na twitteru.