Ten, co zbil Joshuu chystá zbourat Lucernu. Nistor: Překvapilo mě, jak Češi box milují

PRAHA Podruhé během roku a půl přivítá Česko boxera, který se může pyšnit tím, co dosud nikdo jiný nedokázal. Rumun Mihai Nistor před šesti lety knokautoval fenomenálního Anthonyho Joshuu. Zítra bude boxovat za výběr Evropy proti hvězdným Kubáncům.

Psal se 21. červen 2011 a v turecké Ankaře do posledního čtvrtfinále v supertíze na mistrovství Evropy nastoupil tehdy jednadvacetiletý Rumun Mihai Nistor a o rok starší Brit Anthony Joshua.

Během necelých sedmi minut bylo po zápase. Neradoval se ale současný král těžké váhy mezi profesionály a přemožitel Ukrajince Vladimira Klička, ale podsaditý, pouze 183 centimetrů vysoký Rumun.

Právě když se letos v dubnu Joshua s Kličkem utkali v epické londýnské bitvě, vzpomněla si na Nistora ostrovní média. „Potěšilo mě to, samozřejmě,“ usmíval se po včera příletu do české metropole v exkluzivním rozhovoru pro LN rodák z desetitísového Podu Iloaiei nedaleko rumunsko-moldavských hranic. Právě odsud do Prahy přiletěl.



Zatímco Joshua vydělává za zápas přes 15 milionů eur, on je placený rumunskou armádou. Měsíčně dostává 1200 eur. „Amatérský box děláte pro radost, potěšení, profesionální je byznys. Já si zatím zvolil radost,“ vysvětluje Nistor, kterému se loni v srdci Evropy hodně líbilo.

„Byl jsem hodně překvapený z toho, jak lidé v Česku box milují. Jsem zvědavý, zda to bude v Praze stejné jako v Ústí,“ říká muž, který si loni z Grand Prix Ústí nad Labem odvezl nejen celkové vítězství, ale také novou přezdívku.



Když byl v článku LN označený za „rumunského Tysona“, okamžitě se tohoto označení chytla nejen rumunská, ale i světová média. „Díky, ta přezdívka se mi líbí, moc,“ zazní z úst velkého obdivovatele právě legendárního Američana.

Když jeho přezdívka vznikla, byl úřadujícím mistrem světa APB (profesionální liga AIBA, amatérské světové federace) a patřil mezi velké favority olympijských her v Riu. Jenže v Brazílii neprošel ani do čtvrtfinále, letos v této fázi skončil i na evropském šampionátu.



Evropa vs. Kuba Zítra od 18 hodin se v pražské Lucerně uskuteční hvězdami nabitý galavečer amatérského boxu mezi výběry Evropy a Kuby. Pořadatelem je BC BigBoard Praha. Na programu je sedm hlavních duelů a pět předzápasů.

Nejúspěšnější boxerská země Kuba přivezla své reprezentační áčko včetně čtyřnásobného světového šampiona v polotěžké váze Julia Césara la Cruze.

Proti nim se v hlavním programu představí také dva čeští reprezentanti: ve váze do 56 kg Erik Hulijev, ve váze do 91 kg Jiří Havel.

Že by pokles výkonnosti? Nistor si nic takového nepřipouští. „V Riu mě okradli rozhodčí. Ve čtvrtfinále bych bojoval s Francouzem Tonym Yokou (nakonec hry ovládl – pozn. red.), kterého jsem předtím zbil,“ komentoval vyřazení s neznámým Jordáncem Husseinem Iashaishem, které patřilo mezi největší kontroverze olympijského turnaje.

„No a na letošním mistrovství Evropy jsem si zlomil ruku, proto jsem potom nejel v srpnu ani na světový šampionát,“ přidává.

Nyní se dle vlastních slov čerstvý rumunský šampion cítí skvěle. Ve středu proti Kubánci Yoandrisi Toiracovi chce své pocity potvrdit v ringu. „Je to těžký soupeř, ale těším se na něj, je to pro mě výzva,“ řekl Toirac v pondělí po tréninku s českou reprezentací.

Podobně mluvil i Nistor, který se chce boxem „bavit“ do roku 2020. A poté zamířit za Joshuou, Yokou a dalšími bijci do profesionálního ringu. „Chci být druhým rumunským boxerským vítězem na olympiádě (po Nicolaeuovi Lincovi z roku 1956 – pozn. red.). To mě žene vpřed,“ uvádí svůj aktuální cíl.

Nastartuje se k němu ve středu večer v pražské Lucerně?