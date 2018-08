Ten, co poprvé ohnul hokejku. Slovenský rodák Mikita byl původcem neuvěřitelných historek

PRAHA „Při tréninku se mi nalomila čepel. Zasekla se ve škvíře u dvířek na střídačku a někdo do mě strčil. Křupla, ohnula se, ale konec úplně neupadl. Měl jsem s sebou jedinou hokejku a zbývalo ještě patnáct minut tréninku. Nechtělo se mi jít do kabiny pro jinou. Naštvaně jsem s ní napálil puk do mantinelu a hned jsem cítil, že to letí jinak.“ Toto je jedna z verzí historky Stana Mikity z roku 1962. Podle jiných se mu hůl ohnula při zápase nebo ji ze zlosti nalomil sám.

Podrobnosti legendy se po letech vyprávění mírně liší, ale všichni se na ni Mikity pořád ptali.

Tento moment totiž změnil hokej jako máloco. Od té doby si totiž hokejisté začali čepele holí ohýbat, aby zlepšili jak kontrolu nad pukem, tak střelbu.



Skvěle k tomu posloužily dveře od šatny nebo radiátor, pomohlo i nahřívání ve vodní lázni. „Vařil jsem je jako špagety,“ vzpomínal s úsměvem Mikita, k němuž se v chicagském týmu záhy přidal další slavný kanonýr Bobby Hull.

Celý život v jednom klubu

K tomu, že se Stan Mikita vypracoval mezi jedny z prvních opravdových hvězd slavné NHL a zahnutá čepel se stala samozřejmostí, však vedla složitá cesta.

Narodil se v těžkých válečných časech 20. května 1940 jako Stanislav Guoth (někde „Gvoth“) do chudé rodiny ve slovenské vísce Sokolče a v dětství o hokeji netušil zhola nic. Místo toho pásl na louce krávy nebo chytal v potoce raky.

V osmi letech ho však rodiče poslali se strýcem a tetou, kteří přijeli na návštěvu, do Kanady, kde se z něj po adopci stal Stanley Mikita. Jako přistěhovalec to neměl vůbec snadné. Neuměl cizí jazyk, vrstevníci se mu posmívali.

Stan Mikita.

Pak mu však do života vstoupil hokej. „Když mi bylo devět, strýc mi koupil obnošené brusle. Měl jsem sice nohu pět a půlku, on však vybral o tři čísla větší. Vydržely mi téměř tři roky,“ vzpomínal na své začátky v městečku St. Catharines nedaleko Toronta.



V osmnácti si poprvé vyzkoušel NHL, kterou v té době ještě hrálo jen šest týmů. V dresu Chicaga Blackhawks pak vydržel všech 22 sezon. I proto navždy patří k tamním milovaným ikonám.

Ve dvojici s Hullem strašil soupeře

V 60. letech s Bobbym Hullem platili za postrach všech soupeřů. V roce 1961 vyhráli Stanley Cup a Mikita se následně celkem čtyřikrát stal nejproduktivnějším hráčem dlouhodobé části a dvakrát byl zvolen tím nejužitečnějším.

Zkraje kariéry, i když nevelký postavou, paradoxně patřil také k nejdrsnějším rabiátům. Na popud své dcery se však „Malý ďábel“, mezi jehož rituály patřilo třeba pravidelné kouření o přestávkách, proměnil ve velkého gentlemana.

„Mami, proč musí táta pořád sedět tam dole?“ ptala se malá Meg, když její táta opět jednou pykal na trestné lavici.

Vzpomínkové foto Chicago Blackhawks na Stana Mikitu.

Zklidnil se, dokonce se začal věnovat charitativním projektům. Například založil hokejovou školu pro sluchově postižené.



Také se výrazně zasloužil o zvýšení bezpečnosti na drsných ledových kolbištích. Mezi prvními totiž začal nosit přilbu.

„Měl jsem několik zranění hlavy. Střela mi natrhla ucho, naštěstí mi ho zase přišili. Jindy mi Douglas z Toronta málem přerazil hokejku o temeno.“

Muž se sochou byl oceněn i na Slovensku

„Načež mi konečně došlo, že bych si mohl začít chránit nejdůležitější část svého těla. Nechal jsem si vyrobit helmu a ta mě následně ušetřila spousty bolehlavů,“ líčil Mikita, jehož v roce 1983 uvedli do Hokejové síně slávy.

V roce 2011 mu před arénou United Center v Chicagu postavili sochu, zkraje nového tisíciletí ho slovenský prezident Ivan Gašparovič vyznamenal Řádem bílého dvojkříže.

Stan Mikita v dobách své největší slávy na střídačce Chicaga.

Po konci kariéry Mikita pracoval jako byznysmen a golfový profesionál. Mihl se také ve filmové komedii Wayneův svět. V posledních letech bojoval s rakovinou a mozkovou poruchou. Na veřejnosti se proto příliš neukazoval.



V úterý v 78 letech skonal.

„Poznal jsem ho nejen coby skvělého hráče, ale také jako přítele, otce, manžela a dědečka. Stan zůstane navždy s námi v United Center,“ uznale prohlásil jeho parťák z Blackhawks Bobby Hull.