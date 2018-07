Téměř půlka sestavy je z odchovanců, libuje si před prvním zápasem trenér Baníku Páník

Ostrava Fotbalisté i šéfové Baníku Ostrava doufají, že nadcházející sezona bude pro ně mnohem úspěšnější než ta předešlá, v níž se do posledního kola zachraňovali. Přejí si skončit do desátého místa.

Trenér Bohumil Páník řekl, že by v základní sestavě mohlo být až pět fotbalistů, kteří prošli mládežnickými výběry klubu anebo v něm dříve působili. „To je téměř půlka sestavy, což je hezké číslo...,“ usmál se Páník.

Upozornil, že v létě přišli Stronati, Holzer, bratři Šašinkové, tedy hráči, kteří už v Baníku byli. „K tomu jsme do áčka posunuli mladé perspektivní kluky Kaloče a Bolfa. Jarda Janoš (někdejší brankář a dlouholetý pracovník klubu -pozn. red.) mi říkal, že už zase máme v kádru deset jedenáct odchovanců. To naznačuje, jakým směrem se klub ubírá.“

Výkonný ředitel klubu Michal Bělák potvrdil, že Baník chce znovu vychovávat špičkové fotbalisty a sázet na ně. „Jsem rád, že se nám daří zkvalitňovat infrastrukturu hlavně pro mládež,“ řekl. „Baník vždy stál na odchovancích, v tom to je specifický klub a od toho bychom ustupovat neměli. Věřím, že kluci, kteří se vrátili z hostování, nabrali cenné zkušenosti a budou tou střední generací v mužstvu.“

Brankář Jan Laštůvka potvrdil, že je v současném kádru hodně odchovanců. „A to je velice dobře hlavně pro Baník, pro jeho mládež, která vidí, že má šanci nakouknout do kádru. Pro mladíky to je další motivace.“



Páník: Ještě potřebujeme sběrače



Přesto trenér Páník věří, že ještě nějaká posila přijde. Po odchodu Marka Hlinky do Torpeda Kutaisi by uvítal především defenzivního záložníka. „Ale uvidíme, jak bude tým vypadat herně, co nám bude scházet, v čem budeme pokulhávat, abychom do října, do konce přestupového období, dokázali reagovat,“ řekl kouč.

Hlinku by měl zastoupit stoper Martin Šindelář. „Ano, může tam hrát,“ uvedl Páník. „Hrál tam už dříve. A jeho předností je řízení mužstva, celé obrany. Je to náš nejhlasitější hráč a takových je málo. Fotbalisté, kteří mluví, jsou ohromně důležití pro mužstvo.“

Zároveň Páník podotkl, že všichni v klubu cítí, že post jakéhosi sběrače potřebují posílit nejvíce. „Hlína se nám tam našel, na tom místě odvedl výbornou práci. Zachytával vysoké hrotové hráče soupeře, sbíral vypadlé balony a k tomu dal i dva důležité góly. Teď tady není, a tak si pomůžeme sami a třeba ještě někoho zvenčí získáme.“

To, zda Šindelář nastoupí v záloze, či obraně, bude záležet i na zdravotním stavu zraněného stopera Václava Procházky. „V sobotu ho čeká zátěžový test, a jestli ho zvládne, tak v neděli naskočí do ostrého předzápasového tréninku,“ uvedl Páník.

V zákulisí se hovoří o případném příchodu defenzivního záložníka Adama Jánoše z Mladé Boleslavi. „Je to jeden z hráčů, kteří se nám na tom postu líbí,“ řekl trenér Páník.

Sportovní ředitel Marek Jankulovski nepotvrdil, zda Ostravští o příchodu Jánoše jednají. „Jmen je spousta,“ prohlásil. „Jestli je to Jánoš, nebo někdo jiný, není podstatné. Přestupové období je ještě dlouhé.“ Jankulovski připustil, že Baníku, pokud jde o vyjednávání ceny za případné posily, ublížily zimní přestupy, kdy mužstvo získalo takové hráče jako Laštůvku, Filla, Fleišmana, Procházku, Diopa či Jiráska.

„Ty příchody majitele něco stály, takže teď si mnozí myslí, že Baník je klub, který si může dovolit každého. To však není pravda. Přivádět hráče za nějakých nesmyslných podmínek nemůžeme.“