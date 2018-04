Talent z NY Rangers Filip Chytil: Užívám si každý den. Pozornost médií nevnímám

NEW YORK/PRAHA Mohl si vybrat mezi českou extraligou a farmářskou soutěží AHL. Zvolil drsnější zámořskou cestu. A vyplatilo se. Teď se dočkal Filip Chytil sladké odměny. New York Rangers si zlínského hokejového odchovance stáhli na závěr základní části NHL, ke dvěma startům z úvodu sezony přidává rodák z Pravčic další.

„Užívám si každý okamžik,“ zopakoval několikrát Filip Chytil; v 18 letech a 30 dnech nejmladší Čech, který kdy nastoupil v zámořské NHL.



Štvalo vás, že vás nepovolali do NHL dříve než na konci sezony?

Od té doby, co mě poslali dolů na farmu, mi to bylo v uvozovkách jedno. Snažil jsem se pracovat, abych byl připravený, když to přijde. Teď si NHL strašně užívám.

Váš vrstevník a kamarád Martin Nečas zvolil návrat z Caroliny Hurricanes do Brna. Bavili jste se o tom?

Trochu jsme to probírali, ale je to každého věc. Každý musí vědět, co je pro něho nejlepší. V Brně mají zase šanci na extraligový titul. Je to výborný hokejista, přeju mu to.

Jak vnímali v Rangers, že jste před extraligou upřednostnil farmu?

Je možné, že mi to přineslo plusové body. Už od draftu jsem si šel za svým snem - zahrát si NHL. Když jsem po kempu dostal šanci v prvních dvou zápasech sezony, tak jsem si řekl, že si chci NHL zahrát letos ještě jednou. Věděl jsem, že z Hartfordu mám do Rangers blíž, než kdybych se vrátil do Zlína. Jsem rád, že jsem podstoupil těžkou sezonu v AHL.

Ani jednou jste si neřekl, měl jsem jít raději zpátky do extraligy?Takový okamžik nebyl. Nikdy se nevzdávám. Ulehčuje mi to, že jsem pohodový kluk, který se pořád směje. Takový jsem odmala. Rád se bavím hokejem. V kolektivu je mi dobře. Zatím jsem neměl v zámoří s nikým problém. Bez potíží jsem zapadl, našel jsem si kamarády, trávili jsme spolu čas po trénincích. Přestože se mi občas stýskalo po domově a rád bych tady uvítal rodinu, jsem rád, že jsem zůstal.

AHL vás zocelila?

Hlavně jsem si zvykl na zámořský styl hokeje, na užší hřiště. AHL je jedna z nejtěžších lig na světě. Farmářské týmy se snaží hrát stejným stylem jako první mužstva. Hodně mi to pomohlo.

Co bylo obtížnější, zvyknout si na život bez rodiny, nebo na úplně jiný hokej?

Těžká otázka, úplně se to nedá srovnávat. Všichni se mi tady snažili pomoct s adaptací. Cítím, že každým dnem je to lepší a lepší.

AHL má hrací dny od pátku do neděle. Jak jste snášel série tří zápasů ve třech dnech?

Když jsem si to vyzkoušel poprvé v listopadu, bylo to něco speciálního. Zvlášť v takovém tempu a v tak těžké soutěži to nebylo snadné. V novém roce jsem si už zvykl, patří to k tomu. Přizpůsobil jsem se. Musíte dobře regenerovat, kvalitně spát a jíst.

Hodně sil bere i cestování, že?

Letěli jsme jenom do Charlotte, jinak jsme používali autobus. Nejdelší štreka byla do Toronta, kam jsme jeli dvanáct hodin.

Dnes už zaniklí Hartford Whalers draftovali do NHL vašeho trenéra ze Zlína Martina Hamrlíka. Připomněl ho někdo v souvislosti s vámi?

Myslím, že ani neví, že jsme ze stejného klubu. NHL se tam nehraje už hodně dlouho. Hlavním tématem je, že Wolf Pack jsou farmou New York Rangers.

Teď žijete v New Yorku. Proti Hartfordu to musí být velká změna, že?

To se nedá ani porovnávat. New York je speciální místo. Společné je snad jen to, že jsem bydlel kousek od haly. Hartford je klidné město, ani jsme nepotřebovali auto. Nemám si nač stěžovat. Hodně mi pomáhal brankář Míra Mazanec. V New Yorku jsme na hotelu s Liasem Anderssonem. (švédská sedmička posledního draftu NHL - pozn. autora)

Sblížili jste se?

Jsme velcí kamarádi. Hodně času jsme spolu trávili i v Hartfordu. Bydleli jsme spolu na výjezdech. Tím, že jsme byli draftováni ve stejném čase, jsme si hodně blízcí.

Přesun do Rangers byl hektický? Nebo jste tušili, že vás a Anderssona vytáhnou na poslední zápasy základní části do NHL?

V sobotu jsme s Liasem dohráli v Hartfordu zápas proti Hersey Bears a pak nám oznámili, že nás povolali do Rangers. V Americe se to docela řešilo, ale trochu překvapení to pro mě bylo. Oba jsme byli šťastní, že si můžeme zahrát nejlepší ligu na světě. Sbalili jsme se, v úterý ráno jsme šli na rozbruslení a večer hráli proti Washingtonu.

Svazovala vás nervozita?

Jsme mladí kluci, hokejem se bavíme a tlak si nepřipouštíme. Snažíme se hrát to nejlepší, co umíme.

Rangers po sedmi sezonách nepostoupili do play off. Atmosféra v klubu je pochmurná?

Ani nevím. Jsem tady pár dnů, odehrál jsem tři utkání, na smutek není čas, i když pro Rangers je to určitě velká rána. Každý zápas chceme vyhrát, je tady spousta mladých kluků. Chtějí si nás nachystat do budoucna.

Dali vás do lajny se Zuccarellem a Hayesem. Jak vám to klape?

Jsou to jedni z nejlepších hráčů v NHL. Pro mě je speciální, že s nimi můžu hrát. Hodně mi pomáhají, věnují se mi na tréninku. Akorát by bylo dobré, kdybychom dávali více branek.

Jak jste na tom s angličtinou? Už jste si jistější?

Hodně mi pomohlo, že jsem anglicky mluvil skoro celou sezonu. V kabině jsem se snažil pořád vtipkovat. Spoluhráči se smáli. Akorát nevím, jestli vtípkům, nebo tomu, jak mluvím. (úsměv)

V zámoří není týdne, aby o vás nevyšel nějaký článek. Jak zvládáte mediální tlak?

Snažím se to nevnímat, nečíst. Když mám volný čas, jdeme s kluky někam ven, nebo zavolám domů rodině. Nechci si na sebe vytvářet žádný tlak. Je mi osmnáct let, soustředím se hlavně na hokej, abych se pořád zlepšoval.

Ale že o vás s Liasem píšou, že jste kids (děti), registrujete, ne?

Tohle je ještě v pohodě. Nevadí mi to. Někteří mi říkají, že vypadám na dvanáct. (úsměv) Rangers mají spoustu výborných mladých hráčů, sbíráme zkušenosti a za pár let z toho může klub těžit.

V zámoří jsou hodně populární sběratelské kartičky hráčů. Už se k vám dostaly?

Musím říct, že kartiček je hodně druhů. Nedávno jsem jich spoustu podepisoval. Myslel jsem, že mi po pár dnech upadne ruka. (úsměv) Ani jsem netušil, že mám tolik fotek. Ale jsem rád, když můžu udělat fanouškům radost.

Jak často jste v kontaktu s rodinou?

Skoro každý den. Bez rodiny bych v NHL nebyl. Udělala toho pro mě strašně moc. Pobavíme se o zápasech. Jsem rád, že si udělají čas i pozdě večer.

Andersson pozval rodiče na zápasy. Uvažoval jste také o tom?

Měl bych je tady rád, protože je to hlavně jejich zásluha, že hraju NHL. Ale bylo to strašně narychlo, nestihlo by se to zařídit. Vím, že sledují zápasy z Česka. Doufám, že jim to příští sezonu vynahradím.

Byl jste v obraze, co se děje v hokejovém Zlíně?

Sledoval jsem je. Strávil jsem tam část přípravy, odehrál dva zápasy. Že postoupili do předkola play off, je úspěch. Škoda, že neprošli do čtvrtfinále, ale sezonu měli výbornou.

Voláte si i s vaším agentem Jaroslavem Balaštíkem?

Jsme v kontaktu. Bavíme se o zápasech, rozebíráme je. Hrál NHL, dává mi spoustu skvělých rad. Vážím si toho.

Nenaznačil vám, jestli vás reprezentační trenér pozve na kemp před mistrovstvím světa?

Soustředím se na konec sezony v NHL. Co bude pak, se uvidí.