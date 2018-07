Takhle slabou Spartu nepamatuju. Že jsme nevyhráli, je naše obrovská chyba, říká Masopust

JABLONEC NAD NISOU Kdyby zachoval víc klidu, mohl poslat svůj tým do vedení. Jenže záložník Lukáš Masopust z fotbalového Jablonce ve třech velkých šancích selhal a všechny tři body si ze stadionu Střelnice odvezla po výhře 2:1 pražská Sparta.

„Tu porážku beru na sebe, to je jasný, když jsem měl jen já sám v prvním poločase tři šance,“ litoval Lukáš Masopust.



Co chybělo při těch šancích?

Největší byla ta třetí, ale chyběl mi klid, nevím proč... Ale je fakt, že gólman Nita chytal výborně, už dlouhodobě se mi jeho výkony líbí, ale to není omluva.

Spartu jste v první půli skoro do ničeho nepustili, mrzí ta porážka o to víc?

To jo, protože takhle slabou Spartu dlouho nepamatuju a byla to jenom naše chyba, že jsme nevyhráli. V prvním poločase jsme byli o hodně lepší. Ve druhém už se to vyrovnávalo, ale stejně jsme měli jasně vyhrát my. Jenže pak dostaneme dva blbé góly, první po střele nehlídaného hráče zpoza vápna a druhý jsme Spartě nabídli vlastně sami.

Dvě kola a nula bodů, jak to vnímáte?

To je samozřejmě blbé, představovali jsme si ten start ligy určitě jinak. Můžou za to ty neproměněné šance, teď proti Spartě i před týdnem v Ostravě. To je teď naše největší slabina, ty zápasy jsme si prohráli prostě sami. Každého to asi nalomí, když víte, že hrajete dobře a prohrajete po takových zbytečných gólech.