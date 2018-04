Takhle má vypadat radost z fotbalu, radují se v Liverpoolu. V Římě cítí křivdu

Podle kouče AS Řím Di Francesca rozhodčí nepískal fér Trenér fotbalistů AS Řím Eusebio Di Francesco si po prohře 1:4 v Barceloně v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů stěžoval na rozhodčí. Nizozemský sudí Danny Makkelie podle osmačtyřicetiletého kouče upřel italskému celku v prvním poločase hned dvě penalty. Rozhodčí prý Římany poškodil v prvním poločase, kdy neodpískal pokutový kop po zákroku Semeda na Džeka. Posléze zase po faulu Umtitiho na Pellegriniho nařídil místo penalty pouze přímý kop. Aby toho nebylo málo, tak domácímu celku také pomohly k výhře dva vlastní góly De Rossiho a Manolase. De Rossi tečoval do branky Iniestovu přihrávku na Messiho, zatímco na 2:0 zvýšili domácí poté, co Umtiti trefil tyč, od které se míč odrazil k Manolasovi a od něj za čáru. "Danielle udělal chybu, to se prostě stane. Manolas měl smůlu a udělali jsme i další chyby, ale myslím, že Barcelona je natolik dobrá, že nepotřebuje pomoc rozhodčích," řekl Di Francesco. "Zákrok Semeda na Džeka byla jasná penalta a měli jsme mít i další po faulu na Pellegriniho," uvedl římský kouč. "Hráli jsme dobře, jen se tady vůbec nepískalo fér. Navíc dal soupeř čtyři góly a to vůbec neodpovídalo průběhu hry," postěžoval si Di Francesco. Hráči Barcelony byli naopak přesvědčeni, že si vysokou výhru zcela zasloužili. "Kdybychom se do vápna neprokombinovali, tak bychom ty góly dát nemohli," prohlásil Suárez, který díky čtvrté brance ukončil v Lize mistrů desetizápasové čekání na gól. "Měli jsme hodně štěstí a několikrát je zachránil brankář. Neřekl bych, že to byl nezasloužený výsledek," dodal. Podobný názor měl i autor třetí barcelonské branky Gérard Pique. "Několikrát jsme trefili tyč a vlastní góly padly díky tomu, že jsme soupeře drželi pod tlakem a postarali se tak o to, aby byl míč v jejich vápně mnohem častěji než v našem," prohlásil španělský reprezentant.