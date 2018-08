Svoji branku věnoval narozenému synovi. Čekal jsem, až přijde šance, usmíval se Kúdela

Teplice Obránce Ondřej Kúdela odehrál v duelu 6. ligového kola v Teplicích za fotbalisty Slavie první minuty v sezoně a lepší návrat do základní sestavy po více než čtyřech měsících si těžko mohl představit. Spolehlivým výkonem v obraně pomohl k udržení čistého konta a k výhře 3:0 navíc přispěl gólem. V soutěžním duelu se jednatřicetiletý stoper trefil poprvé od předloňského března a branku věnoval malému synovi.

„Je pravda, že jsem to už slyšel, že jsem gól dlouho nedal. Ani jsem si nemohl vzpomenout, kdy jsem ho dal naposledy. Hlavně jsem si ho přál dát pro malého, který má dnes dva měsíce. I kdyby to byl přátelák, chtěl jsem mu dnes takhle dát gól. O to větší radost jsem měl,“ řekl Kúdela novinářům.

Ještě víc ho těšilo, že pomohl k čistému kontu. „Já nejsem tolik od toho, abych góly dával, ale spíš jim zabraňoval. Jsem hlavně rád, že jsme udrželi nulu pro Koliho (brankáře Koláře). Minule dostal takové smolné góly, s kterými nemohl nic dělat,“ uvedl Kúdela.

Prosadil se ve 34. minutě po centru od Josefa Hušbauera a zvýšil na 2:0. „Je pravda, že Hušba to kopl skvěle. Vyplynulo to, že jsme vyplavali na zadní tyči. S Bóřou jsme se domluvili, kdo tam půjde. Šel jsem tam já, kdyby tam šel on, tak asi dá gól on. Stál jsem tam, kde jsem měl, a měl jsem štěstí,“ prohlásil Kúdela.

Do Slavie přišel z Liberce v lednu a naposledy hrál v základní sestavě 13. dubna. Od té doby už v soutěžním duelu jen třikrát střídal a v nové sezoně do dnešního zápasu neodehrál ani minutu.



„Nebyl jsem nijak naštvaný. Trenér se vždy rozhodne pro to nejlepší, co může. Klukům se dařilo, nebyl důvod něco měnit. Tak to v kolektivním sportu prostě je. Nebyl jsem nijak zapšklý nebo ublížený, bral jsem to tak, jak to je. Čekal jsem, až přijde šance,“ uvedl Kúdela.

Do sestavy se dostal při absencích Simona Deliho s Lukášem Pokorným. „Už nějak v týdnu jsme se bavili s trenérem, že jsem teď dlouho nehrál, že prostě musím čekat na šanci, ať už přijde teď v Teplicích nebo později. Ve čtvrtek nebo v pátek jsme něco nacvičovali a tam byl náznak, že bych asi mohl být v sestavě. Z toho jsem vytušil, že asi budu hrát,“ řekl Kúdela.

Do zápasu se navzdory dlouhé pauze rychle dostal. „Nechtěl jsem udělat žádnou chybu. Hned v první minutě nám tam zaběhli, ale od té doby jsem se cítil dobře. Byli jsme docela hodně na míči, navíc jsme dali góly. O to to bylo příjemnější. Myslím, že jsme hráli dobře a dalo se na to dívat,“ pochvaloval si Kúdela.

Jeho výkon vyzdvihl i trenér Jindřich Trpišovský. „Ondra si prošel těžkým obdobím, vypadl ze základní sestavy kvůli nemoci a pak už jen zaskakoval, protože na postech je velká konkurence. Jsem rád, že podal takový výkon, zejména na tomto postu. V ofenzivě se chytnete snadněji, na postu stopera jsou u nás velké nároky na rozehrávku. Hrál, jak ho znám z dřívějška. Nepamatuji se, že by v zápase udělal sebemenší chybu, gól byla taková nadstavba. Byl klidný na míči, klobouk dolů,“ uvedl Trpišovský.