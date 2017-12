Svět sportu letos oplakal tenistku Novotnou nebo fotbalisty Rajtorala s Bystroněm

Svět letos navždy opustila řada významných sportovců. Česko zasáhly odchod tenisové legendy Jany Novotné či sebevraždy fotbalistů Františka Rajtorala a Davida Bystroně. V zahraničí zase oplakávali boxera Jakea LaMottu nebo motocyklového šampiona Nickyho Haydena.

Jana Novotná (49) - Jedna z nejlepších českých tenistek historie zůstane v paměti díky triumfu ve Wimbledonu 1998 i slzám na rameni vévodkyně z Kentu po finálové prohře o pět let dříve. Ve dvouhře byla druhá na světě, ve čtyřhře číslem 1. Kromě grandslamů (1 v singlu / 12 v deblu) a vítězství na Turnaji mistryň (1/2) má tři olympijské medaile. Zemřela na rakovinu.

Josef Augusta (70) - Také bývalý skvělý hokejový útočník, medailista z mistrovství světa i olympijských her, podlehl zhoubné nemoci. Coby hráči mu reprezentační zlato uniklo, vše si ale vynahradil jako trenér. Na „zlatém hattricku“ z MS v letech 1999-2001 se dvakrát podílel v roli hlavního kouče, jednou jako asistent. V roce 2008 by uveden do Síně slávy českého hokeje.

Josef Pešice (67) - Bývalý trenér české fotbalové reprezentace, Slavie Praha, Teplic či Jablonce podlehl rakovině. Národní tým vedl dočasně v roce 2013, naposledy pracoval pro Fotbalovou asociaci ČR jako asistent výběru do 21 let. Největších úspěchů dosáhl spolu s Františkem Ciprem ve Slavii, kterou v roce 1996 dovedl k titulu a do semifinále Poháru UEFA.



František Rajtoral (31) a David Bystroň (34) - Český fotbal na jaře zasáhly sebevraždy oběšením dvou známých obránců. Bývalí spoluhráči z úspěšné éry Plzně naposledy působili v Turecku, resp. ve Švýcarsku, kde je k zoufalému činu dohnaly psychické a osobní problémy.



Vladimir Petrov (69) - Podobný osud jako Augustu potkal jeho ruského vrstevníka, legendárního hokejového útočníka Vladimira Petrova. Dvojnásobný olympijský vítěz z let 1972 a 1976 a devítinásobný mistr světa vytvořil v dresu tehdy téměř neporazitelné sovětské sborné obávanou útočnou formaci s Valerijem Charlamovem a Borisem Michajlovem.



John Surtees (83) - Do historie motoristického sportu se Brit Surtees zapsal v 50. a 60. letech minulého století. Mezi roky 1956 a 1960 získal v motocyklovém šampionátu sedm titulů - čtyři v královské třídě do 500 ccm a tři v kategorii do 350 ccm. Následně přešel do formule 1 a v roce 1964 s vozem Ferrari triumfoval i v prestižním automobilovém seriálu.

Augustin Bubník (88) - Život i kariéru mistra světa z roku 1949 a stříbrného olympijského medailisty smutně poznamenalo vězení, kam byl poslán po vykonstruovaném politickém procesu. Odseděl si pět let. Vynikl také jako trenér, když výrazně pozvedl finskou reprezentaci. Kromé české síně slávy tak má své místo i v té finské. Po revoluci se zapojil do politiky.

Michele Scarponi (37) - Vítěz Gira d’Italia z roku 2011 zemřel při dopravní nehodě. Sedmatřicetiletý italský cyklista se při tréninku v okolí rodného Filottrana čelně srazil s nákladním vozem a těžkým zraněním podlehl ještě před převozem do nemocnice.

Steven Holcomb (37) - Americký bobista byl nalezen mrtev ve svém pokoji v tréninkovém centru amerických olympioniků v Lake Placid. Olympijského vítěze a pětinásobného mistra světa zabila kombinace alkoholu a prášků na spaní.

Nicky Hayden (35) - Bývalý mistr světa v závodech silničních motocyklů královské třídy MotoGP zemřel pět dní po nehodě na kole. Hayden při havárii utrpěl vážná zranění hlavy, hrudníku a pánve. Jeho stav komplikoval otok mozku a podle lékařů neumožňoval operaci.

František Ševčík (75) - Bývalý hokejový reprezentant zemřel po dlouhé a těžké nemoci. Hrál na pěti mistrovstvích světa a olympijském turnaji 1968 v Grenoblu, kde se podílel na zisku stříbrné medaile a byl vybrán do All Stars týmu. V reprezentaci odehrál 95 zápasů a vstřelil 26 branek. Nejčastěji hrál v útoku s Jozefem Golonkou a Jaroslavem Jiříkem.

Ángel Nieto (70) - Třináctinásobný mistr světa v závodech silničních motocyklů podlehl v nemocnici na Ibize zraněním hlavy, která utrpěl při nehodě na čtyřkolce. Španěl je druhým nejúspěšnějším motocyklovým jezdcem historie po Italovi Giacomu Agostinim, který má o dva tituly víc.

Rudolf Baťa (89) - Bývalý hokejový rozhodčí a fotbalový funkcionář až do letošního května působil jako uznávaný mezinárodní sekretář v pražské Spartě. Coby sudí rozhodoval hokejové zápasy v Československu i v zahraničí. Představil se na zimních olympiádách v Sapporu, v Innsbrucku a na šesti mistrovství světa, pískal také proslulou „sérii století“ mezi Kanadou a Sovětským svazem v roce 1972.

Josef Musil (85) - Nejlepší český volejbalista minulého století se s československou reprezentací dvakrát stal mistrem světa i Evropy. Na olympijských hrách v Tokiu 1964 získal stříbro a o čtyři roky později v Mexiku bronz. Volejbal hrál až do sedmdesáti let, kdy ještě oblékal dres Spojů ve čtvrté pražské třídě, poslední léta jeho života ale poznamenala vážná nemoc.

Jake LaMotta (95) - Byl považován za jednoho z nejlepších boxerů své kategorie v historii. Někdejší profesionální mistr světa střední váhy přezdívaný Zuřící býk či Býk z Bronxu skonal v nemocnici v Miami na následky zápalu plic.

Antonín Kasper (85) - Jedna z legend české ploché dráhy, mnohonásobný mistr Československa a vítěz Zlaté přilby z roku 1963. Ve stejném roce získal stříbrnou medaili v mistrovství světa družstev.

David Poisson (35) - Francouzský sjezdař, specialista na rychlostní disciplíny, podlehl zraněním z nehody při tréninku v kanadském zimním středisku Nakiska. Při pádu ve vysoké rychlosti se dostal za ochranné sítě u trati a narazil do stromu. Poisson zažil vrchol kariéry v roce 2013, kdy na mistrovství světa ve Schladmingu překvapivě získal bronz ve sjezdu.