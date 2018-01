Svěřenec Štěpánka je zpět a těší se na Australian Open. ‚Tenis mi chyběl,‘ řekl Djokovič

MELBOURNE/PRAHA Bývalá světová jednička Novak Djokovič se po půlroční zdravotní pauze vrací na tenisové kurty. Pod vedením nového kouče Radka Štěpánka ho příští týden čeká Australian Open.

Ne, nebylo to finále grandslamu nebo souboj s Nadalem či Federerem. Přesto měl pro Novaka Djokoviče duel s Dominikem Thiemem velký význam. Výhrou 6:1, 6:4 na exhibičním turnaji Kooyong Classic v Melbourne odstartoval jeden z nejlepších tenistů historie návrat do zápasového rytmu po půlroční zdravotní pauze. Nejdelší přestávce ve své kariéře.

„Jsem rád, že jsem zpátky,“ řekla bývalá světová jednička, jež strávila na trůnu celkem 223 týdnů. „Bylo to pro mě těžké období, zranění je asi největším nepřítelem, kterého může profesionální sportovec mít.“



Třicetiletého Srba se fanoušci nemohli dočkat. Hlediště melbournského dvorce sice zaplnili snad jen z poloviny, před zápasem však Djokoviče pod tribunami nadšeně vítali v dlouhém špalíru, jímž oba hráči procházeli.

Oblíbené Australian Open

V přátelském duelu proti Rakušanu Thiemovi, aktuálně pátému hráči žebříčku ATP, se Djokovič snažil o tvrdý servis a rychlé zakončení. Na pravé ruce měl bílý kompresní rukáv, který pomáhá jeho snad vyléčenému lokti. Občas jej lehkým zapumpováním paží protahoval.

A také se často usmíval. „Musím se pořád smát uvnitř i navenek. Mám ohromnou radost. Miluju tenhle sport, je to moje velká vášeň a hodně mi to chybělo,“ vysvětloval.

Novak Djokovič Třicetiletý srbský tenista s přezdívkami Djoker či Nole patří mezi nejlepší hráče historie, doposud vyhrál na okruhu ATP dohromady 68 titulů.

Se ziskem 12 grandslamů mu v této kategorii patří čtvrté místo. Šestkrát ovládl Australian Open, třikrát Wimbledon, dvakrát US Open a jeden titul si odvezl z Roland Garros. Pětkrát opanoval Turnaj mistrů.

Celkem 223 týdnů kraloval světovému žebříčku (pátý nejlepší).

Tenisem si vydělal přes 109 milionů dolarů.

Vyznává pravoslaví, s manželkou Jelenou mají syna a dceru.

Hotovo bylo za hodinu a čtyři minuty, srbský fenomén ztratil pouze pět gamů. A večer si ještě střihnul bleskovou singlovou a deblovou exhibici v rámci projektu Tie Break Tens v Aréně Margaret Courtové.

„Nechci být přehnaně sebevědomý. Samozřejmě jsem nadšený z toho, jak to dneska šlo, ale nechci říkat, že jsem ve stoprocentní formě,“ brzdil Djokovič přehnaný optimismus. „Řeknu to, až začne turnaj a já se tak budu opravdu cítit. Teď jdu do toho (Australian Open) a doufejme, že to s boží pomocí v příštích dnech vydrží,“ věří.

Ostrý zápas hrál Djokovič naposledy loni ve čtvrtfinále Wimbledonu, když skrečoval duel s Tomášem Berdychem.

Nyní se vrací na okruh v místě, kde to má hodně rád. Úvodní podnik „velké čtyřky“, který příští pondělí začíná, má pro Djokoviče zvláštní kouzlo. Z dvanácti grandslamů, které má ve své sbírce, plnou polovinu získal právě na Australian Open. A také ten první.

„Australian Open je velký podnik, právě na něj jsem chtěl být připraven. Je to skvělý začátek,“ těší se aktuální čtrnáctka světového žebříčku na místo, kde naposledy triumfoval před dvěma lety. Loni vypadl překvapivě už ve 2. kole, když nestačil na Uzbeka Denise Istomina.

Poprvé pod Štěpánkem

Nejen zranění Djokoviče v minulém roce trápilo. Delší dobu se potýkal také s poklesem výkonnosti. Ve snaze o radikální změnu v květnu rozpustil celý svůj tým včetně dlouholetého slovenského trenéra Mariána Vajdy a složil nový.

Nejvíc zaujalo angažování superkouče Andreho Agassiho, k němu pak v listopadu zkraje přípravy na novou sezonu přibyl český veterán Radek Štěpánek, který pár dní předtím ukončil kariéru a kterého s Djokovičem pojí letité přátelství.

„S naším tréninkem v Monaku jsem byl velmi spokojen,“ hlásil Djokovič už po pár týdnech. „Byli jsme spolu celý tým včetně Andreho. Stanovili jsme si cíle, jak ty denní, tak dlouhodobé. Diskutovali jsme o tom, jak můžeme zlepšit moji hru a jak můžu hrát co nejúčinněji, s co nejmenším výdejem energie.“

O tom, jak nová spolupráce šlape, může být jasněji už příští týden v Melbourne.