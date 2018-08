Švédská kometa pokořila učitele. Duplantis ale ostatní tyčkaře nepřekvapuje

BERLÍN/PRAHA Jako zjevení působil v soutěži tyčkařů Armand Duplantis. Hnědovlasý teenager porazil i ostřílené skokany, navíc výkonem 605 centimetrů – jedním z nejlepších v historii.

Nicméně ve světě tyčky to překvapilo málokoho, Duplantis válcuje soupeře napříč kategoriemi. Poklony mu skládají i ti nejúspěšnější. „Sleduji ho už téměř dekádu a jsem jedním z jeho největších fandů. Zajímavé na jeho příběhu je, že všichni věděli, co dokáže. Nikdo o něm nikdy nepochyboval.“ Autor výroku? Úřadující mistr světa Američan Sam Kendricks.



Jeho slova nyní rezonují světem, Duplantis se letos totiž opravdu výrazně zapisuje do výsledkových listin mezi dospělými. V berlínském finále bouřlivě slavil každý úspěšný pokus a nakonec skočil 605 centimetrů, čímž pokořil i svého konkurenta Renauda Lavillenieho.

Švéd Armand Duplantis oslavuje svůj vítězný pokus ve finále tyčky

Dalo by se říci, že žák pokořil učitele. Právě s francouzskou ikonou trénoval mladý švédský tyčkař deset dnů před šampionátem. Poslouchal cenné rady a hlavně je ve správný okamžik dokázal prodat.

„Neexistují slova, která by dokázala vyjádřit, jak se cítím. Poté, co jsem skočil šest metrů, jsem věděl, že musím skočit ještě více. A to jsem během soutěže musel použít tyčky, se kterými jsem nikdy předtím neskákal. Bylo to šílené,“ nemohl uvěřit svému triumfu Duplantis.

Přelet přes laťku má v krvi

Duplantis skákal vysoko už od dětství. Potomek Švédky a Američana má totiž opravdu hluboké atletické kořeny. Maminka závodila v sedmiboji, otec rovněž vynikal v tyči. Jeho osobní maximum 5,80 metru je také solidní počin, a tak není divu, že právě on svého syna trénuje.

I v dalších koutech rodiny nalezneme sportovce všeho druhu, nejčastěji právě tyčkaře. Výjimkou je bratr Antoine. Ten se našel v baseballu, letos byl draftován Clevelandem.

Nicméně Armand je momentálně nejčastěji skloňovaným jménem z rodu Duplantisů. Učarovalo mu hned několik atletických disciplín: letos běžel stovku za 10,57 s, skáče i do dálky (loni 7,15 m). Ale přednost stále dostává tyčka, ve které je po uplynulém víkendu nejlepším Evropanem.

Nechybělo však mnoho, aby se na šampionátu vůbec neukázal. Celá rodina pochází z USA, až na maminku, jež je ze Švédska. A ač i Armand bydlí a studuje ve Spojených státech, reprezentuje domovinu své matky.

Díky mimořádnému výkonu na ME si mladý Švéd posunul svůj osobní rekord na hranici 605 centimetrů. Tuto uctívanou metu pokořilo v historii pouze pět dalších tyčkařů, z nichž závodí už jen Duplantisův idol Lavillenie, který je zároveň držitelem světového rekordu 616 cm.

Ten se musel na ME spokojit se třetím místem. „Před příjezdem sem jsem věděl, že to bude intenzivní souboj. A byl. Užili jsme si jednu z nejvíce epických bitev v historii tyčky. I to je důvod, proč miluji šampionáty,“ usmíval se po zisku bronzu francouzský rekordman.

Armand Duplantis příjma gratulace od Francouze Lavillenieho

Pokud je někdo k překonání jeho rekordu předurčen, je to momentálně právě mladý Švéd. Ten první pokořil už v sedmi letech, další maxima přidával v následujících mládežnických kategoriích. V neděli svůj „osobák“ a zároveň juniorský rekord překonal hned třikrát.

Čím tato mladá kometa překvapí příště?