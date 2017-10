Šural sestřelil hattrickem Jablonec, Teplice vyhrály brankou v závěru

Fotbalisté pražské Sparty vyhráli v 11. kole v Jablonci 3:0 a dočkali se první ligové výhry venku po čtyřech zápasech. O vítězství Letenských rozhodl třetím hattrickem v nejvyšší soutěži Josef Šural, který se dvakrát trefil v úvodních 16 minutách a pak v závěru.Fotbalisté Teplic v duelu 11. kola první ligy doma porazili Karvinou 1:0. Dvě minuty před koncem se o to zasloužil David Vaněček svým pátým zásahem v sezoně. Tepličtí tak drží domácí neporazitelnost, když zde uhráli všechny své čtyři výhry a dvě remízy.

Do sparťanské základní sestavy se poprvé od derby vrátil veterán Rosický, naopak scházel kapitán Lafata, který nebyl ani na lavičce.

Letenští chtěli ukončit čekání na ligovou výhru venku a hned ve třetí minutě otevřeli skóre. Vatajelu nacentroval z levé strany a nabíhající Šural hlavičkoval na přední tyči přesně. Hostující ofenzivní hráč skóroval poprvé v sezoně. Chvíli poté musel ze hřiště zraněný Václav Kadlec, kterého nahradil Biabiany.

Sparta úvod jasně ovládala a v šestnácté minutě přidala po stejné spolupráci druhý gól. Vatajelu tentokrát zahrával roh a Šural opět hlavou překonal Hrubého.

Jablonci se v úvodu nedařilo navázat na poslední dobré výkony a probudil se až po půlhodině. Ve 34. minutě po závaru vykopl Zahustel balon z prázdné branky a následně domácí Doležal zblízka minul.

Do druhé půle vstoupili Severočeši velkým náporem, který ale ke snížení nevedl. Jovovičovu střelu vyrazil Dúbravka a pak Trávník při přečíslení tří na jednoho nepochopitelně místo přihrávky střílel a trefil Štetinu. Sparta hrozila z brejků. Vatajelu se ale v tutovce ukopl a Michala Kadlece vychytal Hrubý.

FK Teplice - MFK Karviná 1:0 (0:0) Branka: 88. Vaněček. Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Kříž. ŽK: Krob, Červenka (oba Teplice). Diváci: 4036. Sestavy: Teplice: Diviš - Vondrášek, Král, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hyčka (68. Vošahlík), Trubač (59. Červenka), Rezek - Vaněček. Trenér: Šmejkal. Karviná: Berkovec - Čolič, Lischka, Košťál, Vondra - Šisler, Budínský - Lingr (77. Štepanovský), Moravec, Kalabiška (81. Wágner) - Panák. Trenér: J. Weber. FK Jablonec - Sparta Praha 0:3 (0:2) Branky: 3., 16. a 83. Šural. Rozhodčí: Ardeleanu - Kubr, Fišer. ŽK: Považanec, Tecl, Mihálik - Hovorka, M. Kadlec. Diváci: 4883. Sestavy: Jablonec: Hrubý - Jankovič, Kysela, Hübschman, Hanousek - Masopust, Považanec, Trávník, Jovovič (83. Kouřil) - Doležal (52. Mihálik), Tecl. Trenér: Klucký. Sparta: Dúbravka - Zahustel, Hovorka, Štetina, M. Kadlec - Mandjeck, Sáček (86. Mareček) - Šural, Rosický (73. Néstor), Vatajelu - V. Kadlec (8. Biabiany). Trenér: Stramaccioni.

Jablonecký tlak se postupně rozplynul a Sparta závěr v klidu kontrolovala. Navíc přidala po obrovské chybě v domácí obraně ještě třetí gól. Považancovu malou domů vystihl v 83. minutě Šural a před vybíhajícím brankářem lehce posunul míč do sítě. Definitivně tak pojistil první výhru Sparty v Jablonci po čtyřech letech. Kvůli řádění hostujících chuligánů v jejich sektoru pak rozhodčí Ardeleanu raději nastavil jen pouhou minutu.

Karviná z posledních deseti utkání vyhrála jediné

„Pro nás je to těžké hodnocení. Neodehráli jsme špatné utkání. Bohužel výsledkově dopadlo stejně jako předchozí zápasy. Jsem zklamaný z výsledku, ne z výkonů hráčů, to naopak. Byli jsme daleko aktivnější než v předchozích utkáních venku, vytvářeli jsme si příležitosti, hráli jsme ofenzivně, bohužel opakovaně neproměňujeme šance,“ litoval trenér Karviné Jozef Weber.

Teplice nemohly nasadit nemocného záložníka Filla a bez své opory se v útoku spíše trápily. V úvodu tak byla nebezpečnější Karviná, ale Budínský své dvě nadějné střely poslal těsně vedle branky. Mimo skončily i na druhé straně pokusy Ljevakoviče a Rezka.

Karviná hrozila s blížícím se poločasem. Lingr pálil těsně vedle, Kalabiškovu hlavičku musel vyškrábnout brankář Diviš a po Šislerově hlavičce musel za překonaným gólmanem odkopávat míč Šušnjar. Neuspěl ani Budínský s ranou z dálky na začátku druhé půle.

Domácí výrazněji zahrozili až ve 49. minutě, ale při závaru nedokázali propálit karvinské obránce. A Ljevakoviče vychytal gólman.

Deset minut před koncem mohla Karviná rozhodnout, ale střelecké trápení potvrdil i Štěpanovský a v dobré pozici přestřelil. Brankář Diviš vychytal také Panáka.

Karviná na zahozené šance doplatila dvě minuty před koncem. Vondrášek poslal před branku vysoký nákop, než že by cíleně centroval, míč si ale našel Vaněček, v souboji přeskočil stopera hostů a hlavou zařídil Teplicím vítězství.

„Karviná výborně vstoupila do zápasu, to nás trochu zaskočilo. Celý poločas jsme se nemohli dostat do hry. Hráči se o přestávce uklidnili. I když ani druhý poločas nebyl ideální, hra se vyrovnala. V závěru jsme dali moc hezkou branku, ale k ideálu to mělo daleko. Bylo na nás vidět, že strašně moc chceme, ale měli jsme trošičku svázané nohy. Nakonec se štěstí přiklonilo k nám,“ hodnotil teplický kouč Daniel Šmejkal.

„Bohužel, když utkání spělo k remízovému výsledku, dostali jsme z ojedinělého závaru branku. Viděl jsem hráče, jsou zlomení,“ dodal Weber.