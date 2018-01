Sudí vidí, co vidět chtějí! Wenger se opřel do rozhodčího a čeká ho tvrdý trest

LONDÝN/PRAHA Večer od 20:45 hodin nastoupí fotbalisté Arsenalu v londýnském derby v rámci 22. kola Premier League proti mistrovské Chelsea. Pro domácího manažera Arséna Wengera to může být na nějaký čas poslední duel, který bude řídit ze střídačky.

Zpropadený Silvestr a West Bromwich Albion. V případě Arsenalu tedy především zpropadený rozhodčí Herb Dean.

Zkušený sudí nařídil v 89. minutě hodně spornou penaltu za ruku Chamberse v pokutovém území. Například čtenáři bulvárního Daily Mirror dali v anketě jasně najevo, co si penaltě myslí. 82 procent z hlasujících vyslovilo názor, že Dean chyboval.

Stejně to vidí celý Arsenal v čele s Petrem Čechem, který se opět nedočkal vychytané 200. nuly v Premier League (z penalty inkasoval a duel skončil 1:1), a zmíněném Wengerem.

Ten konfrontoval Deana nejen po zápase na hřišti, ale také v jeho šatně. A to se dle pravidel FA (Anglická fotbalová federace) nesmí. Tedy respektive se to nesmí bez povolení a v prvních třiceti minutách po závěrečném hvizdu.

Arsene Wenger během silvestrovského duelu proti West Brom.

Zkušený Francouz, který proti W.B.A. odkoučoval 811. duel v Premier League (rekord soutěže), měl Dean obvinit z toho, že není nestranný. „Zpochybnil jeho integritu,“ zní v prohlášení FA, která s Wengerem zahájila disciplinární řízení. Ten má do pátku do 18:00 hodin čas se k obvinění vyjádřit.



Zatím se ale nezdá, že by chtěl svá slova vzít zpět. „Jsem hodně frustrovaný. Co je ještě horší, nebylo to poprvé. Stalo se nám to proti Stoke, Watfordu, Manchesteru City a nyní (vždy pískal jiný sudí),“ zuřil Wenger ještě v úterý na předzápasové tiskové konferenci v derby proti Chelsea.

„Přijde mi to jako velká shoda náhod na to, aby za tím nebylo něco více. Rozhodčí u nás dělají chyby, diskutují s hráči a stejně nic nevyřeší. K čemu to je? Když jsem se Deana po zápase ptal, proč se rozhodl penaltu odpískat, neodpověděl. Prostě viděl to, co chtěl vidět. Přitom si myslím, že rozhodčí by měli přece sloužit fotbalu, pomáhat hře, ne škodit,“ přidal.

„Je zde málo rozhodčích, špatně se pracuje s novými adepty. Proč jsou v lize pořád ta samá jména. Proč nejdou rozhodovat nižší soutěže a nemohou mladým v rozvoji? Nejde o moje ego, jde o to, aby respektovali hru, aby jejich rozhodnutí byla logická, ne pokaždé v podobných situacích jiná,“ zakončil své vyprávění už osmašedesátiletý stratég.

A byť má v tomto případě veřejnost i experty na své straně, nejspíše jej čeká tvrdý trest. Není to totiž ani dvanáct měsíců, kdy musel zaplatit 25 tisíc liber a nemohl čtyři duely na střídačku za strkání do čtvrtého rozhodčího při zápase proti Burnley.

Největší distanc dostal Wenger v roce 2000, když za údajný incident se čtvrtým rozhodčím v tunelu po prohře se Sunderlandem dostal stopku na dvanáct duelů a vysokou pokutu ve výši jeho tehdejšího čtyřtýdenního platu. Následně mu byl trest snížen na pokutu ve výši 10 tisíc liber a zaplacení výloh pro práci Odvolací komise FA.

Paradoxem budiž, že byl francouzský manažer v roce 1998 nominován na cenu Fair Play UEFA.