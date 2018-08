Štybar: Na mistrovství Evropy si věřím, trať by mi měla sedět. Budu útočit

GLASGOW S velkou chutí odstartuje do nedělního silničního závodu mistrovství Evropy v Glasgow cyklista Zdeněk Štybar. Hodně natěšený je i kvůli závodní pauze, jež se protáhla již na měsíc a půl. Dvaatřicetiletý závodník stáje Quick-Step má být lídrem českého týmu a tím, komu by měl nejlépe svědčit profil trati. Štybar se proto netají vysokými ambicemi.

„Docela dost jsem se do Skotska těšil, protože posledním závodem, co jsem jel, bylo mistrovství republiky. A předtím jen Giro, takže mám teď docela dlouhou závodní pauzu. Mohl jsem se ale zodpovědně připravovat, formu jsem ještě dolaďoval na Mallorce, takže doufám, že zítra z toho něco bude,“ řekl Štybar.

Tuší však, že mu možná na začátku 230 kilometrů dlouhého závodu bude chybět závodní rytmus. „Trénoval jsem opravdu hodně a nijak se toho nebojím. A závod je dost dlouhý na to, abych se do toho dostal. Věřím - a vidím to na číslech z tréninku - že forma by tam měla být. Samozřejmě bych hrozně rád udělal co nejlepší výsledek. Motivaci mám velkou a v přípravě jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl,“ ujistil Štybar.

Trať by mu měla sedět. „Podle toho, co jsem viděl na mapce, by to tak mělo být. Mám tyhle městské závody celkem rád. Baví mě to. Tím, že se to jede ve městě, tak to bude technické se spoustou zatáček, a právě tak to mám rád. Je to trochu jiné závodění, než jen z bodu A do bodu B. Tohle mi sedí o něco víc,“ uvedl Štybar, jenž ale prohlídku trati teprve plánoval.

„Dorazil jsem až v pátek později odpoledne, takže na obhlídku máme dnešek (rozhovor vznikal v sobotu), ale ten okruh není zavřený, tak uvidíme, kam se dostaneme. Zítra bude každopádně dost času na to, abychom tam během závodu něco vymysleli. Uvidíme také, co s tím udělá počasí, neboť okruh vypadá dost technický a může to klouzat, co jsem tak viděl záběry z časovky. V dešti je to vždycky trošku loterie, ale věřím, že i ten bychom zvládli,“ řekl Štybar.

Startovní listinu podrobně nezná. „Nebude tam ale Mark Cavendish, čímž odpadl jeden tým, který by to zkoušel hlídat na závěrečný spurt, což je pro nás výhoda. Ale hlídat to budou v tomto ohledu určitě Italové, aby závod dojeli do spurtu na Eliu Vivianiho. Uvidíme, jak vůbec bude vypadat definitivní startovka,“ přemítal Štybar.

Jet má také úřadující úřadující světový šampion Peter Sagan, jenž loni na MS zkompletoval vítězný hattrick. „Kamkoliv Peter přijede, tak je vždy hlavním favoritem kteréhokoliv závodu, zejména pak takových, jakým je tenhle v Glasgow. Jeho posledním závodem byla ale Tour de France, takže taky bude záležet na jeho formě. Předvádí neuvěřitelné věci, určitě ale není k neporažení,“ prohlásil Štybar.

Sám chce místo vyčkávání útočit. „Pokud bych tam čekal na spurt, tak se mi může povést třeba první desítka, ale já jsem do Glasgow přijel s o něco vyššími ambicemi. Navíc tady budou v týmu kluci, kteří se umí dobře orientovat v pelotonu. Věřím tedy, že si tam dokážeme pomoct,“ řekl Štybar, mezi jehož parťáky budou patřit Jan Bárta či mistr republiky Josef Černý.