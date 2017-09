Štybar je lídr, okruh by mu měl sedět, říká Kreuziger před závodem MS

Bergen Roman Kreuziger plně respektuje pozici lídra české šestice Zdeňka Štybara v nedělním závodu s hromadným startem na mistrovství světa v silniční cyklistice. Věří, že Štybar má v Bergenu velkou šanci uspět, neboť by mu mohl dokonale vyhovovat profil trati. Sám se však cítí v dobré pohodě a je plně připravený pro případ, že by bylo třeba sáhnout po náhradním plánu.

„Myslím, že tým je velice dobře vyvážený. Zdeněk Štybar je jasný lídr, jemuž by měl ten okruh hodně sedět. MS je ale speciální závod a může se stát cokoliv. Kdyby měl Zdeněk špatný den, já jsem připraven za něj zaskočit, pokud to bude potřeba, protože po nevydařeném jaru se cítím poměrně dobře,“ řekl Kreuziger.

Na závod se moc těší. „Dokonce to vypadá, že ta strašná dlouhodobá předpověď, která měla být, tak vypadá mnohem nadějněji. Kdyby se opravdu jelo v těch osmi stupních a dešti, jak zněla původně předpověď, asi by moc lidí nedojelo a nebylo by to nic příjemného,“ přemítal Kreuziger.

Pochvaloval si soustředění na Mallorce těsně před šampionátem. „Po klasikách v Kanadě jsem měl poměrně klidné období. Spolu se Zdeňkem, Petrem Vakočem a Jirkou Polnickým jsme byli na Mallorce, i když každý měl trošku jiné cíle a potřeboval objet něco jiného. Většinu tréninku jsme ale byli spolu a zakomponovali jsme to tak, aby to každému vyhovovalo, jak by mělo. Hodně jsme toho odjeli na motorkou,“ přiblížil Kreuziger.

Důležité je pro něho i to, že se cítí dobře po zdravotní stránce. „Podmínky tam byly naprosto ideální, dvacet až pětadvacet stupňů, takže pro cyklistiku fajn. Myslím, že je to nejlepší možné řešení odletět takhle na poslední chvíli, protože když se někdo podívá, jaké byly podmínky na oficiálním tréninku, tak tam bylo akorát velké riziko, že onemocníte. Když je člověk ve formě, je tělo hodně náchylné,“ uvedl jednatřicetiletý Kreuziger.