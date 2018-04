Strýcová tajně testovala Kvitovou. Pro web Fed Cupu prozradila i svoji večeři

Kvitová: Už jsem matadorka, ale fedcupový víkend je vždy náročný Jen loni kvůli zraněné ruce vynechala tenistka Petra Kvitová od své premiéry zápas ve Fed Cupu. Jinak je téměř nepostradatelnou součástí úspěšné éry, do které rychle zapadla Karolína Plíšková. Obě by měly pomoci přiblížit další triumf semifinálovou výhrou v Německu. Kvitová se podílela na pěti titulech v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016, Plíšková výraznou měrou přispěla k posledním dvěma vavřínům. Loni obě chyběly v semifinále a české tenistky vypadly. Letos jsou zpět a ve vzduchu je cítit vítězná nálada. "Vždycky se ode mne v posledních letech samozřejmě čekají body. Není nic úplně příjemného se s tím vypořádat, ale tak to je. Ne vždy to jde úplně odbourat, ale jsou to zkušenosti," přemítala Kvitová, která má fedcupovou bilanci 28:11. V sestavě s aktuální světovou šestkou Plíškovou jsou Češky dokonce neporažené. Všech šest zápasů, v kterých zasáhla do hry, výběr kapitána Petra Pála zvládl vítězně. Extra tlaku se Plíšková nebojí. "Ten je všude. Je skoro stejný jako na turnajích. Já bojuju jenom s tlakem, co dávám sama na sebe, ostatní tolik neřeším," řekla. Osmadvacetiletá Kvitová hraje Fed Cup jedenáctou sezonu. Premiéru si odbyla nečekaně ve čtyřhře proti Španělsku v roce 2007. "To bylo otrkávání. Teď už si přijdu jako matadorka a beru to trošku víc jako automatiku," řekla Kvitová. Jedna věc se ale nemění - nervy. "Přijde víkend a je to náročné." Plíšková poprvé zažila fedcupovou atmosféru před čtyřmi lety. V O2 areně jako pětka pomáhala rozehrát Kvitovou a spol. na vítězné finále právě proti Němkám. "Tenkrát jsem to tak nebrala, ale teď už vím, že mi to hodně dalo. Získala jsem zkušenost do dalších Fed Cupů," řekla Plíšková. V roce 2015 zvládla roli jedničky v Kanadě a nyní má bilanci 13:3, přičemž vyhrála všechny čtyři čtyřhry. Samotný Fed Cup ale Plíšková vnímá rozporuplně. "Řekla bych, že to je trošku nevděčná soutěž," myslí si šestadvacetiletá hráčka. Občas je totiž hráčka po náročném týdnu vyčerpaná, a to především psychicky. "Ne vždycky se to úplně povede. Někdy ten týden vezme tolik, že nejste připraven na turnaje. Ale když se vyhraje, nadšení a euforie lidí okolo je hezká a vzpomínky mám nezapomenutelné," řekla Plíšková.