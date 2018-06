Střelec Kalas: Ještě že jsem to netrefil čistě, ukázali jsme bojovnost

Schwechat (Rakousko) Nejlepším střelcem české fotbalové reprezentace v roce 2018 je překvapivě stoper Tomáš Kalas, který se postaral o dvě z pěti branek. Poté co přispěl k výhře 4:1 v Číně, dnes v přípravě zařídil vítězství 1:0 nad Nigérií. Pomohl tak týmu v důležité chvíli, kdy se potřeboval zvednout po debaklu 0:4 s Austrálií.

„Důležitý gól to byl spíše pro tým. Po tom, co se psalo o nás po Austrálii, i když ta kritika byla z velké části zasloužená, tak jsme to museli nějak zvládnout. A Nigérie byla lepším týmem než Austrálie, i když se nehrálo na tak dobrém hřišti,“ řekl Kalas novinářům.



„Kdyby se prohrálo, tak by to byl hodně neúspěšný sraz. Aspoň že jsme ukázali, že dokážeme bojovat a že ta Austrálie byla jen špatný den,“ dodal.

Klíčový okamžik přišel v 25. minutě, kdy si na rohový kop naskočil Tomáš Souček. Ten s hlavičkou ještě neuspěl, ale Kalas z dorážky už soupeřova gólmana překonal.

„Ono se to většinou ke mně jen odrazí. Ale byl jsem na místě, kde jsem měl být. A naštěstí jsem to trefil, jak jsem to trefil. Kdybych to trefil pořádně, tak to pravděpodobně gól nebude,“ připustil Kalas, že mu střela nesedla. „Já se tak soustředil, abych to trefil čistě, a nakonec jsem se soustředil natolik, že to čistá rána nebyla,“ usmál se.

Cenil si toho, že tým pod tlakem dokázal zabrat a odehrát proti kvalitnímu soupeři dobrý zápas. „Když jde do tuhého, tak každý bojuje ještě víc. Musíme se naučit takhle bojovat v jakémkoli zápase, ne jenom když nám teče do bot. Na tomhle každý sám musí zapracovat,“ řekl stoper Chelsea, který v této sezoně hostoval ve Fulhamu.

Týmu pomohla i změna rozestavení a přechod na tři stopery, když vedle Kalase nastoupili Marek Suchý a Jakub Jugas. „Ta taktická změna také pomohla. Ne každý zápas můžete hrát na tři vzadu, ale my jsme věděli, že Anglie proti Nigérii hrála na tři vzadu a oni si s tím nevěděli rady. Hráli jsme jinak než první zápas a oni to možná ani nečekali. Takže jsme z toho těžili,“ popsal Kalas.

Věří, že zejména na první poločas se dá navázat v podzimní Lize národů. „Ten druhý poločas už byl spíš odbojovaný. Měli jsme je přečtené, hráli jsme jednodušeji a to na ně platilo. Druhý poločas už moc s fotbalem neměl společného hlavně z naší strany, když jsme půlku druhé půle ani neviděli na balon, jak nám práskal déšť do očí,“ připomněl Kalas průtrž mračen, kvůli které musel být zápas na chvíli přerušen.

„První poločas jsme projevili kvalitu a snažili se hrát fotbal, který na ně platil. A druhý poločas jsme už týmově ubránili a odbojovali,“ dodal.