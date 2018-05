Stramaccioni vrací úder: Cassano je falešný člověk. Chtěl, aby mě vyhodili

PRAHA Trenér Andrea Stramaccioni reaguje na prohlášení někdejšího italského fotbalového reprezentanta Antonia Cassana, který bývalého kouče Sparty označil za nejhorší osobu, jakou kdy poznal. „Je to falešný člověk, chtěl proti mně poštvat kabinu i realizační tým. Pracoval na tom, aby mě vyhodili,“ prohlásil Stramaccioni.

Zavolal tudíž do Gazzetta dello Sport, aby novinářům poskytl vlastní verzi příběhu. Včetně údajné fyzické konfrontace mezi oběma muži.



„Tenkrát jsem zjistil, že Cassano proti mě zkoušel poštvat některé hráče i členy realizačního týmu. Snažil se je přesvědčit, že je Walter Mazzari lepší než já. Vyprávěl jim, jak by se Inter zlepšil, kdyby Mazzari přišel místo mě,“ uvedl Stramaccioni, jenž milánský klub vedl v letech 2012/13.

„Cassano si byl naprosto jistý, že bych si ho po konci ročníku nenechal. Naopak si myslel, že v Mazzariho plánech chybět nebude. No a právě Mazzari ho nakonec z Interu vyrazil,“ řekl dvaačtyřicetiletý trenér v rozhovoru, který .

Stramaccioni se vyjádřil i k potyčce, o které Cassano hovořil. Potvrdil, že se hádka odehrála 1. března 2013, čili pár měsíců před koučovým koncem v Interu, prý se ale nejednalo o fyzickou konfrontaci.

„Dozvěděl jsem se o tom, že proti mně kuje pikle. Chtěl jsem počkat na konec tréninku, abych si s ním mohl promluvit o samotě,“ líčí Stramaccioni. „Jenže on chtěl rychle utéct mezi prvními, tak jsem ho doběhl a začal jsem na něj řvát,“ pokračuje.

„Snažil se všechno popřít. Já mu řekl, že je falešný, že je to ničemný, nevděčný člověk. Ale ani se mě nedotkl a moc dobře to ví. Nikdy jsem o tom incidentu s nikým nemluvil, ani s prezidentem klubu panem Morattim. Mělo to zůstat v kabině, ale tím, že to Cassano vynesl ven, jen potvrdil, co jsem si o něm tehdy myslel,“ dodal bývalý sparťanský trenér Stramaccioni.