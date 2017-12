Stramaccioni: Překvapilo mě, jak je liga těžká. Na Ligu mistrů máme ale jen 4 body ztrátu

Bojím se, aby to nenarušilo průběh zápasu: Fotbalistům Sparty pomohla k výhře 3:0 nad Mladou Boleslaví i premiéra videorozhodčího v české nejvyšší soutěži, trenér letenského celku Andrea Stramaccioni však má i přesto k zavádění technologií výhrady. „Velmi dobře víte, že v Itálii je video od této sezony také zavedeno a ohlasy jsou jenom dobré. Fotbal je nakonec byznys a je v něm spousta velkých zájmů, tak je potřeba, aby verdikty rozhodčích byly objektivní,“ prohlásil italský kouč na tiskové konferenci. Video bylo na Letné v hlavní roli už ve 12. minutě, kdy potvrdilo, že míč po centru Eldara Čiviče skončil celým objemem za čárou. Od tyče se totiž odrazil do gólmana Martina Jedličky a od něj do branky. Hlavní sudí trefu uznal, ale ještě si ji nechal ověřit od videorozhodčího. Porada rozhodčích zabrala zhruba dvacet sekund. „Je to pozitivní věc, rozhodčím to může pomoct. Ale mám problém s načasováním. Jak moc a jak často to půjde moci využít. Aby to nenarušilo průběh zápasu,“ řekl Stramaccioni. Také se mu příliš nelíbí, pokud by měl o verdiktech na trávníku rozhodovat někdo, kdo není na hřišti. „Video by se mělo používat jen v případě, kdy o to požádá hlavní rozhodčí. Ten by se měl jít podívat na monitor a mít poslední slovo, ne někdo třetí v přenosovém voze,“ prohlásil bývalý kouč Interu Milán nebo Panathinaikosu Atény.