Stoch prožívá ve Slavii velkou jarní proměnu. Kdy se naučil také vracet do obrany?

PRAHA Když mu bylo devatenáct, jezdil po Londýně v obyčejném černém golfu s nitranskou espézetkou. Moc si přál, aby si taky jednou mohl pořídit nějaké naleštěné fáro, kterými se na trénink v Chelsea vozili proslulí spoluhráči. Zrak mu z těch značek přecházel: Bentley, Ferrari, Maserati, Aston Martin. Uběhlo devět let a Miroslav Stoch si může koupit vlastně cokoli. S fotbalem prošel svět a vydělal majlant.

Jenže s jeho nevšedním talentem se čekalo, že to dotáhne ještě o něco dál. Kdo ví, pokud mu vydrží současná excelentní forma, se kterou pomáhá Slavii, třeba se ještě za velkým angažmá vydá.

„Miňo hraje ve skvělé kondici, ve skvělé pohodě, je ho plné hřiště. Líbí se mi, že zápasy končí na hranici vyčerpání, což u něj dřív nebylo. Hrozně vyspěl,“ vyprávěl trenér Jindřich Trpišovský po středečním koncertu.

Maličké slovenské křídlo pomohlo porazit Mladou Boleslav 2:0 a Slavia díky tomu po 16 letech postoupila do finále národního poháru. Soupeře se dozví příští týden ve středu, kdy se hraje druhé semifinále Zlín – Jablonec.

Ale zpátky ke slovenské hvězdě, která má v hodnocení MF DNES třetí nejvyšší známku ze všech hráčů ligy. Lepší je jen slávistický spoluhráč Hušbauer a brankář Fryšták z Bohemians.

Zatímco od srpna do března Stoch neskóroval ani jednou, v posledních týdnech explodoval. Čtyři krásné góly jsou zaslouženým bonusem k jeho dynamickým náběhům, originálním kličkám, přesným pasům a poctivě defenzivní práci.



Cože? Ten náladový frajírek, kterému bránění nikdy nevonělo, se zodpovědně vrací a dře pro mužstvo jako málokdo? Odpověď zní překvapivě: Ano! „Vážím si toho, jak se vrací,“ pravil kouč Trpišovský. Než na tiskové konferenci změnil téma, rychle dodal: „Jen aby mu to zůstalo.“

No právě, u Stocha totiž nikdy nevíte. Je to člověk mnoha tváří.

Je sběratelem trofejí. Ligu vyhrál v Nizozemsku, Turecku i ve Spojených arabských emirátech. Dvakrát triumfoval v Tureckém poháru, už jako teenagerovi mu do vizitky započítali taky slavný Anglický pohár.

Je sběratelem nádherných gólů z dálky. Má krátký a razantní švih, takže když se do míče opře pravým nártem, jeho střely připomínají torpéda. Co dokáže znamenitý Nizozemec Robben levačkou, to umí Stoch druhou nohou. Však za rok 2012 získal cenu pro nejkrásnější gól planety.

Je sběratelem průšvihů. Na Slovensku by vám navyprávěli příběhy, jak se nechal omámit pomíjivou slávou a astronomickými výdělky. Přišly eskapády v nočních klubech, jízda v opilosti, drsné hádky s trenéry...

Neřízená střela, říkalo se o něm. Asi by vás nemělo překvapit, že v reprezentaci hrál naposledy v červnu 2016. „Dostal ode mne víc šancí, než si zasloužil,“ tvrdí trenér Ján Kozák. Tím má Stoch dveře do národního týmu zavřené, byť má fazonu jako hrom.



Je sběratelem tetování, což si můžete sami prohlédnout, když si svlékne sešívaný dres. Sám je nejvíc pyšný na ročního syna Tobiase, jehož podobiznu nosí nakreslenou nad srdcem. „Vítej v tomhle šíleném světě, chlapče,“ napsal na Instagram pár minut po porodu.

Miroslav Stoch a jeho tetování synka.

Je sběratelem fanoušků. Na Facebooku jich má nejvíc ze všech slovenských sportovců. Ani cyklistický fenomén Peter Sagan nemůže konkurovat číslu 1,4 milionu, které nabízí Stoch. Abyste pochopili, drtivou většinu příznivců nasbíral při štacích v Turecku, kde ho lidé zbožňovali.



Taky u slávistických fanoušků už si získal velmi slušný kredit, byť začátky byly problematické.



Prahu si nevybral jen kvůli svůdné české manželce Paule, která se živí jako modelka, chtěl se tu pokusit restartovat kariéru.

Jenže do vysněné Ligy mistrů se nepostoupilo, z mnoha Stochových střel neskončila žádná v síti, ztráta na Plzeň se navyšovala a výkony kolísaly. Dokonce se jméno Stoch objevilo na seznamu hráčů, kteří to po podzimu mají nahnuté.

Naštěstí ho nový kouč Trpišovský přesvědčil, aby přidal. A výrazně!„Už to není ten jednostranný vlak, který jede jen dopředu,“ zamlouvá se trenérovi.

Teď záleží, jestli a případně jak dlouho to Stochovi zůstane.