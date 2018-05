Stinná stránka fotbalu. Liverpoolský klub se bojí o své fanoušky v divokém Římě

ŘÍM/LIVERPOOL Už od úterý jsou někteří fanoušci Liverpoolu v Římě, kde se dnes večer utkají s domácím AS v odvetě semifinále Ligy mistrů. První souboj na britských ostrovech ovládli „Reds“ výsledkem 5:2. Jenže ten měl také jednu nepříjemnou dohru.

Když se oba týmy utkali minulý týden poprvé, byla z toho úchvatná bitva, kterou ovládl Liverpool 5:2, když vedl dokonce už 5:0.

Po zápase ale vyšlo najevo, že fanoušci římského celku před jeho výkopem vážně zranili Seana Coxe, jednoho z domácích příznivců. A všichni zainteresovaní se obávají, že se oba tábory střetnou také v italské metropoli.

Liverpool dostal na duel pět tisíc vstupenek, řada fanoušků „Reds“ pak odcestovala do Itálie již v úterý. Dokonce – nenásilně – narušili i vysílání místní televize, ve chvíli kdy reportér točil živě z centra Říma.

Liverpool Echo pak ve středu ráno informoval, že jistý Carl Johnson byl v úterý večer (ve 22:30 hodin) napadený několika muži, poté, co se vracel s kamarádem do hotelu po návštěvě jednoho z římských pubů. „Nic vážného mi není, ale zůstávejte ve větších skupinách,“ vzkazoval dalším příznivcům skrze článek.

Vedení klubu pak přidává ještě jedno varování: „Necestujte na zápas pěšky a sami. Prosím, využívejte kyvadlovou autobusovou dopravu k tomuto připravenou.“ Tak zní oficiální prohlášení FC Liverpool.



Římská policie je totiž údajně z celého středečního dne hodně nervózní. Místní radnice zakázala pití alkoholu v centru, všude visí výzvy, aby nikdo nevěšel klubové propriety na různé památky, především sochy, kašny a podobně.

„Fanoušci by se neměli za žádných okolností pokoušet po zápase vracet zpět do centra Říma. Využívejte prosím taxíky a autobusy. A zamiřte rovnou na letiště,“ píše dále ve výzvě liverpoolského klubu.



Tomu, aby se příznivci obou celků střetli „v náladě“ po duelu, má zabránit mimo jiné také nařízení, kdy bude policie hostující fanoušky držet na Olympijském stadionu až do jedné hodiny noční. Pokud bude probíhat vše poklidně, mohli by se brány liverpoolského sektoru otevřít již dříve, první let do Liverpoolu je totiž naplánován už na 1:15 v noci.

„Opravdu věřím, že všichni pochopili, že v tomto krásném městě a za dobrého počasí, by nikomu, kdo vyrazí na fotbal, nemělo nic hrozit. A že se všichni můžeme těšit na intenzivní, fantastickou a velmi důležitou bitvu. Opravdu v to upřímně doufám,“ řekl už v úterý kouč hostí Jürgen Klopp.

Vyslyší jej fanoušci obou klubů, kteří už se od úterý ale průběžně posilňují alkoholem?