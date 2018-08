Štěrba po nezdaru čtyřkajaku zkritizoval složení kvarteta. Rozbili posádku, míní

Montemor-o-Velho (Portugalsko) Členové čtyřkajaku cítili velkou šanci na úspěch, ale finálovou jízdu na mistrovství světa pokazili a dojeli až osmí. Možná se projevilo, že pro posádku ve složení Jakub Zavřel, Radek Šlouf, Josef Dostál a Jan Štěrba to byl první ostrý závod. Nejzkušenější člen této sestavy Štěrba je ale odhodlaný příští rok zabojovat o návrat na medailové pozice.

Současná sestava si vedla o něco lépe než čtyřkajak na mistrovství Evropy, ve kterém místo Dostála se Štěrbou seděli Jakub Špicar a Daniel Havel. Tentokrát byl čtyřkajak ve finále A olympijské pětistovky, ale tam dojel předposlední. „Samozřejmě je pozitivní, že se čtyřkajak vrátil do velkého finále, že jsme v těch lodích, které by příští rok mohly bojovat o olympiádu, ale ambice byly vyšší. Takže budeme příští rok bojovat, abychom se dostali zpátky na medailové pozice,“ řekl Štěrba.



Na stupních vítězů na MS a OH byly české čtyřkajaky od her v Londýně v roce 2012. Pro ten aktuální, který se dal dohromady v červnu, byl šampionát v Portugalsku prvním mezinárodním závodem. „Možná na nás dolehlo to, že jsme nejeli žádný velký podnik, žádný závod v mezinárodní konkurenci. Odjeli jsme tady takticky pojatou rozjížďku a jedno ostré semifinále. Takže tohle se mohlo podepsat, ale nechci se na to vymlouvat, dneska to prostě byl jeden z těch slabších, možná nejslabších výkonů,“ komentoval to zadák Štěrba.

Těsně po dojezdu kajakáři těžko hledali vysvětlení pro to, co se stalo. Od začátku finálové jízdy jim loď neseděla na vodě tak, jak by si představovali. „Možná přemotivovanost, každý tam dá trochu jinak sílu na pádlo a už je to blbě, už to s tou lodí hází a jde to cítit,“ přemítal Zavřel o důvodech, proč se kajak kýval.

Štěrba znovu zkritizoval způsob skládání čtyřkajaku. „Když budu mluvit za sebe, tak my jsme měli z loňské sezony sestavenou posádku, která získala bronz na loňském světě. Letos se prostě ta posádka rozbila, vůbec nedostala příležitost,“ posteskl si. Po jarních nominačních závodech na základě individuální výkonnosti z posádky vypadl a nahradil ho Zavřel.

Po neúspěchu na ME a odchodu Špicara s Havlem se posádka znovu měnila. „Jak na Evropu, tak teď byly posádky složené horkou jehlou. Já jsem téhle hodně věřil, opravdu to bylo od první chvíle dobré, proto jsme do toho všichni šli. Ale myslím si, že je potřeba tomu čtyřkajaku dát víc energie, víc prostoru. Prostě ozkoušet úplně to nejlepší, co můžeme složit. A netvrdím, že tohle to nebylo,“ dodal.

Dostál navzdory dnešnímu zklamání nelitoval, že se do čtyřkajaku už letos vrátil. „Co jsme jezdili na trénincích, mě bavilo, myslím, že mi to pomohlo i k singlu, i když je to tempově úplně rozdílné. Těšil jsem se na ty tréninky, bavilo mě to, měli jsme výbornou partu s klukama a navzájem jsme se podporovali. Akorát škoda, že jeden závod vůbec nevyšel,“ posteskl si.