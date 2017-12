Štěpánek superkoučem? Má výhodu, že zná rezervy všech na okruhu, říká Novák

PRAHA První zaměstnání a hned superkouč Novaka Djokoviče. Dvojnásobný daviscupový vítěz Radek Štěpánek v pátek začal své angažmá v týmu hvězdného Srba s jasným cílem: pomoci Djokovičovi vrátit se zpět na vrchol. „Bude to radost, pro Radka je to třešnička na dortu,“ věří v úspěšnou spolupráci Štěpánka s Djokovičem bývalý pátý hráč světa Jiří Novák.

Semifinalista Australian Open z roku 2002 Jiří Novák, nyní působící jako trenér v prostějovském tenisovém centru a kouč reprezentantů do 18 let, vidí roli „superkoučů“, jak je angažmá bývalých hvězd u špičkových tenistů nazýváno, hlavně jako taktickou práci.

„Štěpánek má hráče z okruhu, vlastně celou tu špičku, přečtené, to je ta největší výhoda, že může poradit taktické pokyny, v jakých herních situacích mají ti nejlepší rezervy, slabiny,“ říká Novák v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Co říkáte na to, že Štěpánek se pár týdnů po ukončení kariéry stal trenérem Novaka Djokoviče?

Je to samozřejmě skvělá zpráva. Pro Radka určitě nová výzva a je neuvěřitelné, že hned po skončení hráčské kariéry se takhle - nechci říci „upíchl“ - ale že dostal takovou nabídku. Je to nabídka, která se neodmítá a uvidíme, jak jim to bude fungovat. Je to výborné.

Proč si vybral právě Štěpánka?

To se zeptejte nejlépe Djokoviče! (smích). Je to o tom, že se teď vídávali na okruhu a ti bývalí hráči mají tu zkušenost s velkým tenisem, vědí, jak trénovat, jak se v určitých herních situacích mají jak zachovat. Je to taková praxe, ti bývalí hráči mají to know how, které běžní trenéři - nechci, aby to vypadalo špatně - ale oni to know how z velkého tenisu prostě nemají. Vším tím si prošli, mají zkušenosti.

Andre Agassi a Jiří Novák na exhibici v Praze.

V čem vlastně u takové hvězdy, jako je Djokovič, spočívá trenérská práce?

To už není o tom, že Radek ho bude učit forhendy a bekhendy a jak má zahrát to a to. Bude mu spíš pomáhat s přípravou na zápasy, přípravou na soupeře. Štěpánek má hráče z okruhu, vlastně celou tu špičku, přečtené, to je ta největší výhoda, že může poradit taktické pokyny, v jakých herních situacích mají ti nejlepší rezervy, slabiny. To je ta největší výzva. Novak bude stejně trénovat s těmi profíky, kteří na okruhu jsou, ale Radek tam bude ten, který bude radit, jak na ně vyzrát.

Nemůže mít Radek problém s přechodem mezi hráčstvím a trenérstvím, navíc hned takto ostře sledovaným?

Já bych to neviděl tak, že to bude mít těžké. Trenérské zkušenosti jsou důležité, ale když se na to podíváte, tak on to bude brát z toho hráčského hlediska, ne toho trenérského. To je to zásadní. My, bývalí tenisté, máme možnost to těm svým svěřencům přiblížit hráčsky. Klasičtí trenéři, ti budou učit takzvaně forhendy bekhendy, prostě jak co hrát. Pro Radka to bude příjemnější v tom, že on má všechny přečtené a může tam přinést nové prvky, které Djokovič třeba v tréninku nedělá. Djokovič je profesionál, bude kolem sebe mít štáb lidí, Štěpánek, na velkých turnajích Agassi, ti budou víceméně probírat taktiku na zápas, ne jak má hrát údery.

Nemůže ho stejně nedostatek zkušeností s trenérstvím limitovat?

Ta trenérská zkušenost, to je samozřejmě něco jiného, kdyby měl na kurtu pět malých dětí, tak tam jsou potřeba ty klasické trenérské metody - tam hrát, tam nechat odpočívat, tam nasadit cvičení. Ale když se takhle spojí bývalý hráč a současný vynikající hráč, tak to je radost. Tam je to o taktice a přípravě na zápas a je to úplně jinačí tenis a jiná trenérská práce, než kdyby dělal v klubu s dětmi. Je to taková ta třešnička na dortu. A když se podíváte, tak většina světových hráčů má bývalé vynikající hráče jako trenéry. Nadal má Moyu, Murray měl Lendla, Francouzi taky bývalé hvězdy... ta špička jde k těm bývalým hráčům právě kvůli jejich zkušenostem z velkého tenisu.

Obdivujete Rogera Federera pro jeho úspěšný návrat po dlouhodobém zranění. Djokovič letos rovněž laboroval a předčasně ukončil sezonu, byly tam i spekulace o dopingu, rodinné problémy... celkově je situace kolem něj nejasná. Vrátí se tam, kde byl?

Šance je vždycky, uvidíme, jak se s tím popasuje. To je tak výjimečný hráč, že tam žádný důvod, proč by se neměl vrátit, nevidím. Tam půjde o jeho motivaci a to, jak k tomu přistoupí. Pokud chuť mít bude, tak se vrátí na vrchol. Je mladší než Nadal i Federer a Federer tu taky nebude navěky. A zrovna na Nadala Djokovič perfektně umí.

Sedne si Štěpánek s Djokovičem lidsky?

Tam bych vůbec neviděl problém. Kdyby Novak věděl, že Radek je nějak extrémně konfliktní, tak by ho asi ani neoslovil. Na okruhu spolu strávili deset let, tak asi ví, co od sebe mají čekat. Ono se to ukáže časem.