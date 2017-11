Štěpánek se rozloučil dojemným vzkazem. Po 35 letech ten malý kluk končí kariéru

PRAHA Úterní nečekaný konec kariéry ohlásil Radek Štěpánek bez větších emocí. O to dojemnější však byl vzkaz, který poslal svým fanouškům na Facebooku.

K fotce, na které jako tříletý kluk zasahuje míček raketou, připsal osmatřicetiiletý český tenista svůj životní příběh.

„Po 35 letech prišla chvíle, kdy tenhle malý kluk končí svoji profesionální kariéru. Tehdy se mu začaly v hlavě rodit velké sny, dnes skončil s pocitem hrdosti, ze si je všechny splnil,“ napsal na úvod.

Tenisový šoumen, který velkou měrou přispěl ke dvěma daviscupovým triumfům a dvěma grandslamovým titulům ve čtyřhře, nezapomněl poděkovat svým nejbližším.

„Byla to nádherná životní etapa, plná výher, proher, radosti, starosti, bolesti a hlavně nádherných emocí. Za to, že jsem tohle mohl prožít, chci poděkovat své rodině, která mi dala šanci, podporu a bezmeznou lásku,“ uvedl Štěpánek.



„Díky tomu jsem mohl v živote dělat to, co sem od prvního momentu, kdy jsem vstoupil na kurt, miloval. Je spousta lidí, kteří mi na téhle jízdě tenisovým rychlíkem pomáhali, a já jim za to od srdce děkuji.“

„Bylo mi ctí nastupovat se lvíčkem na prsou, rvát se za náš národ a s obrovskou pokorou zažít ty nejkrásnější emoce, díky vám nejlepším fanouškům. Patří vám mé obrovské díky. Radek,“ zakončil Štěpánek.

Nebyl však sám, koho jeho rozlučka dojala. Děkovný vzkaz svému dlouholetému daviscupovému parťákovi poslal spolutvůrce dvou zisků salátové mísy Tomáš Berdych.