Štěpánek: Chování Sereny mě nepřekvapuje. Takhle se chová pořád, myslí si, že je pán světa

PRAHA Jako naprostý black out označil chování Sereny Williamsové ve finále US Open Radek Štěpánek. Na druhou stranu ho její emotivní výlev směrem k rozhodčímu až zas tolik nepřekvapil. „U Sereny mě její chování vůbec nepřekvapuje, takhle řádila už dřív, myslí si, že je pán světa,“ říká 39letý daviscupový vítěz.

Radku, co říkáte na to, co Serena Williamsová ve finále předvedla?

Mrzí mě to hlavně vůči Naomi Osakaové, tohle si vůbec nezasloužila. To finále mělo být o ní, byla jasně lepší a vyhrát si zasloužila. Ne o Sereně. Naomi to dohrála skvěle, výborně to dohrála a celkově se chovala skvěle. Je mi líto, že jí publikum svým bučením dohnalo k slzám.

Williamsová mluvila o křivdě a krádeži. Vy jste tam nějakou viděl?

Vůbec nechápu, že se vztekala. Mouratoglou jasně koučoval, není to o tom, jestli to Serena viděla, nebo ne. Porušil pravidla a rozhodčí to potrestal. Carlose Ramose znám celých dvacet let, co jsem hrál, a můžu říct, že patří k nejrespektovanějším rozhodčím na světě. Udělal všechno správně.

Co říkáte na pravidlo o zákazu koučování během zápasu, které se stalo jablkem sváru?

Tenis je podle mě o hráčích, ne o trenérech. Máte být na soupeře připraven dopředu a ne aby vám radil během zápasu trenér. Nelíbí se mi to a to pravidlo bych zrušil. Pro mě je špatně už to, že tam trenér chodí během pauzy, není to dobře, zpomaluje se hra.

Naopak v rytířském duchu se neslo mužské finále. Co říkáte na to, že se váš někdejší svěřenec Novak Djokovič dostal do své někdejší hvězdné formy?

Vůbec mě nepřekvapuje, že Novak vyhrál po Wimbledonu i US Open. Konečně se uzdravil, takže mohl začít tvrdě trénovat, z čehož pak čerpá. Teď sklidil ovoce a potvrdil, že je nejlepším tenistou současnosti.

Novak Djokovič a Radek Štěpánek s čepicemi na hlavě.

Právě Djokovič přijede příští měsíc do Prahy na vaší rozlučku s kariérou. Jak se na ní připravujete?

Jsem rád, že tady bude. Vždyť on mi potvrdil účast ještě dávno před tím, než vyhrál oba poslední grandslamy. Ale zahrát si s momentálně nejlepším hráčem je pro mě velká čest.